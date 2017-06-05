SAHA ZEMİNİ İÇİN İLGİNÇ KORUMA

Şanlıurfa'da her yıl aşırı sıcaklar nedeniyle kuruma tehlikesi geçiren 11 Nisan Stadı'nın çimlerinde bu yıl sorun yaşanmaması için saha zeminin üzerine file örtüsü çekildi.

Hava sıcaklığının zaman zaman 45 derecenin üzerine çıktığı Şanlıurfa'da her yıl kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 11 Nisan Stadı'nın çimleri, delikli filelerle koruma altına alındı.

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Şanlıurfaspor'un maçlarını oynadığı 11 Nisan Stadı'nda çimlerin üzerini güneşten korunmak için seralarda kullanılan delikli file örtüsü ile kapladı.

Yaklaşık 2 metre yükseklikte seyyar sistemle korumaya alınan çimlerin, ihtiyaç duyduğu hava akışı da filelerin delikli olması sayesinde sağlanacak.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, yaptığı açıklamada, geçmişten beri statta çok ciddi saha zemini sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Sorunun giderilmesi için kurum olarak fikir birliği yaptıklarını ifade eden Keşküş, saha zeminlerinde kullanılan çimlerin aşırı sıcaklara dayanamayacak özellikte olduğuna dikkati çekti.

"Güneşi yüzde 96 kestik"

Çimleri kurtarmak için fileli önlem aldıklarını belirten Keşküş, "Seralarda kullanılan fileleri, zemin üzerine gerdirerek yaklaşık yüzde 96 oranında güneş enerjisini kestik. Fileler, zeminin ve çimin ihtiyacı olan güneş enerjisini yine de geçiriyor. Geçen senelerde yaşanan problemleri bu yıl yaşamayacağız." diye konuştu.

"Esnaf fikir verdi"

Önceki yıllarda çimlerin kuruması nedeniyle ciddi manada maddi kayıp yaşandığına dikkati çeken Keşküş, "Daha önce ara ekimlerle bu kurumayı önlemeye çalışıyorduk. Bir çimin yeniden yapılması, donatılması devlete 500 bin lira gibi ciddi bir maliyet getiriyor. Yaklaşık 50 bin lira masrafla, devleti 500 bin liralık bir maliyetten kurtarmış olduk. Şanlıurfa esnafına da özellikle teşekkür ediyorum, fikir verdiler. Bu sistemin Türkiye'de örneği yok. Şanlıurfa'da demirci ustalarıyla görüşerek böyle bir sistemi ortaya çıkardık. Destek verenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.