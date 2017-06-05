GÖZTEPE'DEN İZMİR KULÜPLERİNE MESAJ

TFF 1. Lig play-off final maçında Eskişehirspor'a penaltılarla üstünlük sağlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe, İzmir'e ulaştı. Sarı-kırmızılı ekibi, havaalanında taraftarlar karşıladı. Göztepe Kulübü'nün başkanı Mehmet Sepil ve teknik direktörü Yılmaz Vural, burada açıklamalarda bulundu. Elde ettikleri zafere İzmir'in çok ihtiyacı olduğunu kaydeden Sepil, "Artık üzerimizdeki ölü toprağı kalktı. Biz ilk, öncü olacağız, İzmir'de bunun arkası gelecek" dedi. Vural ise "Karşıyakalısı, Altınordulusu, Bucalısı, Altaylısı hep birlikteyiz. Tabii aramızda rekabet olacak ama biz artık arkadaşız" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekibi, Adnan Menderes Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarı selamlayan futbolcular, öz çekim isteklerini kırmadı. Futbolculardan Jean-Jacques Gosso, kendilerini karşılamaya gelen davulcudan davulu alarak bir süre çaldı.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, elde ettikleri zafere İzmir'in çok ihtiyacı olduğunu söyledi.

Camianın büyük mutluluk yaşadığını, yakaladıkları başarıyı hak ettiklerini kaydeden Sepil, herkesin Göztepe taraftarının eşsiz olduğunu gördüğünü ifade etti.

Sepil, "Artık üzerimizdeki ölü toprağı kalktı. Biz ilk, öncü olacağız, İzmir'de bunun arkası gelecek, sadece Göztepe değil. İzmir'de buna ihtiyacımız var. Çok mutluyum. Sabah kupayı görünceye kadar inanamamıştım." diye konuştu.

Vural: "İnşallah İzmir için bu, milat olur"

Teknik direktör Yılmaz Vural, Süper Lig'in İzmir'e hayırlı olmasını dileyerek, futbolun yalnız bir oyun değil aynı zamanda çok önemli bir sosyal olay olduğunu aktardı.

İzmir'den maçın oynandığı Antalya'ya vali, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gittiğine dikkati çeken Vural, şöyle devam etti:

"Bu ne demektir, galiba İzmir beraber olmak istiyor. Göztepe bunun adımını attı. İnşallah Karşıyakalısı, Altınordulusu, Bucalısı, Altaylısı hep birlikteyiz. Tabii aramızda rekabet olacak ama biz artık arkadaşız, kardeşiz, birbirimizin başarılarını destekleyecek olanlarız. İzmir'in buna ihtiyacı var. İnşallah İzmir için bu, milat olur."

Vural, maç sonrası ağladığının hatırlatılması üzerine, "Çok emek veriliyor, çok iyi oynadığımız bir maçtı, kazanmayı hak etmiştik. Ancak olay öyle bir gelişti ki rakibin iki pozisyonu var, biri gol oldu. Hak eden kazandı." ifadelerini kullandı.

Vural, seneye Göztepe'de olacak mı?

Bir gazetecinin "Seneye devam edecek misiniz?" sorusuna Vural, "Boşver seneyi, şunun bir tadını yaşayalım önce." yanıtını verdi.

Futbolculardan Murat Akın, camiaya ve taraftara bu heyecanı yaşatmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi Lokman Gör ise kupayı İzmir'e getirdikleri için çok mutlu olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

İZTO Başkanı: "Kentimizin moralini yükseltti"

Bu arada İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş da Göztepe'nin Spor Toto Süper Lig'e yükselmesiyle ilgili açıklama yaptı. Demirtaş, bu olayın kente moral katmasının yanında önemli ekonomik getiriler de sağlayacağını belirtti.

Demirtaş, yaptığı açıklamada, futbolcular, teknik ekip, yönetim kurulu ve taraftarları tebrik etti.

İzmir'in ihtiyacı olan ve hak ettiği bir zaferin yaşandığını vurgulayan Demirtaş, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Stadı olmadan, ciddi yardım ve destek almadan, sadece Göztepe'nin değil averajla play-off oynama şansını kaçıran Altınordu'nun, Spor Toto 2. Lig'e yükselen Altay'ın da bu sezonki başarısı her türlü takdirin üstündedir. Göztepe'nin İzmir'i hak ettiği yere, Süper Lig'e taşıması sadece kentimizin moralini yükseltmekle kalmayacak, ekonomik olarak da önemli artılar sağlayacaktır.

Süper Lig'de tek takımımız dahi olsa futbol ekonomisinden pay almaya başlayacağız. İzmir’de oynanacak maçlarla oteller, restoranlar, çarşılar Ege ve Türkiye'nin dört yanından gelen taraftarlarla renklenecek. Tüm İzmir ve İzmirliler, renk ayrımı gözetmeksizin kentimizin takımlarına sahip çıkmalı."

Öztürk: "Göztepe'nin hep yanında olacağız"

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de yayımladığı mesajında, Göztepe'nin bu zaferiyle İzmir'in Türkiye Ligi'ne çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İzmir, Göztepe'nin getirdiği moral ve motivasyonla her alanda çok daha ileri gidecektir. Diğer İzmir takımlarının da Göztepe'den aldıkları güçle yeni sezonda iyi sonuçlar alacağına inanıyoruz. Avrupa'da ve Türkiye'de nice zaferlerle adını tarihe altın harflerle yazdıran Göztepe'ye Süper Lig yolculuğunda başarılar diliyoruz. Biz denizciler olarak Göztepe’nin hep yanında olacağız."