DEVLER LİGİ'NDE SEZONUN KADROSU BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2016-2017 sezonunun en iyi kadrosu belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, teknik gözlemciler tarafından belirlenen ligin 18 kişilik en iyi kadrosunda, şampiyon takım Real Madrid'den 8 futbolcu yer aldı.

Atletico Madrid ve finalist Juventus'tan üçer oyuncunun yer aldığı kadroya, Monaco'dan 2, Bayern Münih ve Barcelona'dan birer futbolcu dahil edildi.

Ligde sezonun en iyi kadrosuna giren futbolcular şöyle:

Kaleci: Gianluigi Buffon (Juventus), Jan Oblak (Atletico Madrid)

Savunma: Dani Carvajal, Sergio Ramos, Marcelo (Real Madrid), Diego Godin (Atletico Madrid), Leonardo Bonucci (Juventus)

Orta saha: Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Isco (Real Madrid), Miralem Pjanic (Juventus), Tiemoue Bakayoko (Monaco)

Forvet: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Monaco), Robert Lewandowski (Bayern Münih)