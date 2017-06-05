ESKİŞEHİRSPOR YÖNETİMİ TOPLANIYOR

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un basın sözcüsü Rıza Zeydan, yönetim kurulunun 6 Haziran Salı günü yapacağı toplantının ardından Eskişehirspor'un geleceğiyle ilgili kararların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Zeydan, Eskişehirspor'un TFF 1. Lig play-off finalinde Göztepe'ye penaltılarda 3-2 yenilerek, Spor Toto Süper Lig'e çıkamamasının ardından Eskişehirspor camiasının ve taraftarların büyük üzüntü yaşandığını bildirdi.

Sosyal paylaşım sitelerinde ve medyada yer alan "Eskişehirspor yönetimi bırakıyor, Halil Ünal istifa etti." şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktaran Zeydan, "Yönetim kurulunun yapacağı toplantının ardından Eskişehirspor'un geleceğiyle ilgili kararlar kamuoyuyla paylaşılacak. Eskişehirspor'a gönül veren taraftarımızdan asılsız haberlere itibar etmemelerini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Zeydan, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Eskişehirspor'un Süper Lig'e yükselmek için onurlu bir mücadele verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ancak bunu başaramadık. Yürekleri takımları için çarpan binlerce insan üzüldü, gözyaşı döktü. Onların acılarını başkanımız Halil Ünal ve yönetim kurulu üyelerimiz yüreklerinde hissetti. Tek isteğimiz, yönetim kurulumuz tarafından açıklanmayan hiçbir habere itibar edilmemesi. Başkanımız Halil Ünal, bu toplantının ardından camiamızı ve taraftarlarımızı bilgilendirecek ve alınan kararları açıklayacak."