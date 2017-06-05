GENÇLERBİRLİĞİ'NDE SERDAR GİTTİ, YENİ 'SERDAR' GELDİ!

Serdar Gürler ile yolları ayıran Gençlerbirliği, yeni Serdar'ını buldu

Ümit Özat yönetimindeki Gençlerbirliği'nde iç ve dış transfer çalışmaları sürüyor.

Kırmızı-Siyahlı ekipte, sözleşmesi biten Serdar Gürler'e yüksek bir teklifte bulunulmasına rağmen oyuncunun Osmanlıspor'a imza atmasının ardından o bölgede oluşan eksiklik, başka bir 'Serdar' ile dolduruldu.

Başkent ekibi, Antalyaspor ile geçtiğimiz günlerde yolları ayıran Serdar Özkan ile anlaşma sağladı.

Serdar Özkan transferinde, Ümit Özat'ın eski öğrencisini takımında görmesini istemesinin önemli bir rol oynadığı öğrenildi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın 2010-11 sezonunda Ankaragücü'nde çalıştığı dönemde, Serdar Özkan'ı devre arasında Galatasaray'dan alıp takımında yer vermişti.

Yeni sezonda Gençlerbirliği'nde forma giyecek olan 30 yaşındaki oyuncu, sırasıyla Beşiktaş, Akçaabat Sebatspor, Samsunspor, Beşiktaş, Galatasaray, Ankaragücü, Samsunspor, Şanlıurfaspor,Elazığspor, Eskişehirspor ve Antalyaspor formalarını giydi.

Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen Serdar Özkan, kulüp kariyeri boyunca 337 karşılaşmaya çıkıp 31 kez ağları sarstı. Bu maçlarda ise 3 kırmızı kart gördü.