Gençlerbirliği'nde Serdar gitti, yeni 'Serdar' geldi!
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE SERDAR GİTTİ, YENİ 'SERDAR' GELDİ!

Gençlerbirliği'nde Serdar gitti, yeni 'Serdar' geldi!

Serdar Gürler ile yolları ayıran Gençlerbirliği, yeni Serdar'ını buldu

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Ümit Özat yönetimindeki Gençlerbirliği'nde iç ve dış transfer çalışmaları sürüyor.

Kırmızı-Siyahlı ekipte, sözleşmesi biten Serdar Gürler'e yüksek bir teklifte bulunulmasına rağmen oyuncunun Osmanlıspor'a imza atmasının ardından o bölgede oluşan eksiklik, başka bir 'Serdar' ile dolduruldu.

Başkent ekibi, Antalyaspor ile geçtiğimiz günlerde yolları ayıran Serdar Özkan ile anlaşma sağladı.

Serdar Özkan transferinde, Ümit Özat'ın eski öğrencisini takımında görmesini istemesinin önemli bir rol oynadığı öğrenildi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın 2010-11 sezonunda Ankaragücü'nde çalıştığı dönemde, Serdar Özkan'ı devre arasında Galatasaray'dan alıp takımında yer vermişti. 

Yeni sezonda Gençlerbirliği'nde forma giyecek olan 30 yaşındaki oyuncu, sırasıyla Beşiktaş, Akçaabat Sebatspor, Samsunspor, Beşiktaş, Galatasaray, Ankaragücü, Samsunspor, Şanlıurfaspor,Elazığspor, Eskişehirspor ve Antalyaspor formalarını giydi. 

Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen Serdar Özkan, kulüp kariyeri boyunca 337 karşılaşmaya çıkıp 31 kez ağları sarstı. Bu maçlarda ise 3 kırmızı kart gördü.

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1
GB
5 Haziran 201720:32
Sadece Serdar değil, Aydın'da Antalya'ya gitti. Gidenlere bakın, gelenlere bakın. Serdar Özkan Antalya'da yedek oynadı. 90+ larda oyuna dahil oldu. Bizimkiler PTT ligini kafaya koymuşlar. İstanbul takımları değil, Anadolu takımları bizim kaymak tabakayı götürüyor, biz de onların çıkmalarını...
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