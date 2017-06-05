ANKARAGÜCÜ, SERKAN BALCI İLE UZATMAYA YAKIN

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in tecrübeli oyuncu Serkan Balcı ile Perşembe günü bir araya geleceği ve şartları ortaya koyup deneyimli oyuncuya teklifini sunacağı ifade edildi.

Transfer yasağını yeniden kaldırmak için görüşmelerini sürdüren Ankaragücü’nde öncelik iç transfer hamlelerine verildi.

Başarılı oyuncular Ömer Bozan, Ferhat Çulcuoğlu ve Enes Kubat ile yeni sözleşme yapan Güçlüler, takımın yıldız ismi Serkan Balcı ile de anlaşma zemini arıyor.

Sarı-Lacivertli yönetimin, yeni sezonda da takımda kalmasını istediği Serkan Balcı ile görüşmelerini sürdürürken, tecrübeli isim ile tekrar anlaşmak için verilen uğraşların olumlu bir hava içerisinde geçtiği bildirildi.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in tecrübeli oyuncu Serkan Balcı ile Perşembe günü bir araya geleceği ve şartları ortaya koyup deneyimli oyuncuya teklifini sunacağı ifade edildi.

Ankaragücü’nü ve Ankara’yı her defasında sevdiğini dile getiren Kaptan Serkan Balcı’nın, Başkan Yiğiner ile buluşmasının ardından sözleşme uzatma teklifine “Evet” demesi bekleniyor. Ankara’da futbol oynamaktan dolayı mutlu olduğu öğrenilen deneyimli ismin, Ankaragücü forması ile TFF 1. Lig’de de başarılı olmak istediği belirtildi.

Sarı-Lacivertli takım ile sözleşmeyi uzatmasının an meselesi olduğu Serkan Balcı, şampiyon olarak TFF 1. Lig’e çıkan kadroda önemli işlere imza atarak takımda hem abilik hem de kaptanlık yaptı. 34 yaşındaki deneyimli sağ bek, biten sezonda 26 maçta sarı-lacivertli formayı giydi.