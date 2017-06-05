Ankaragücü, Serkan Balcı ile uzatmaya yakın
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ, SERKAN BALCI İLE UZATMAYA YAKIN

Ankaragücü, Serkan Balcı ile uzatmaya yakın

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in tecrübeli oyuncu Serkan Balcı ile Perşembe günü bir araya geleceği ve şartları ortaya koyup deneyimli oyuncuya teklifini sunacağı ifade edildi.

1656 Okunma

Transfer yasağını yeniden kaldırmak için görüşmelerini sürdüren Ankaragücü’nde öncelik iç transfer hamlelerine verildi.

Başarılı oyuncular Ömer Bozan, Ferhat Çulcuoğlu ve Enes Kubat ile yeni sözleşme yapan Güçlüler, takımın yıldız ismi Serkan Balcı ile de anlaşma zemini arıyor.

Sarı-Lacivertli yönetimin, yeni sezonda da takımda kalmasını istediği Serkan Balcı ile görüşmelerini sürdürürken, tecrübeli isim ile tekrar anlaşmak için verilen uğraşların olumlu bir hava içerisinde geçtiği bildirildi.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in tecrübeli oyuncu Serkan Balcı ile Perşembe günü bir araya geleceği ve şartları ortaya koyup deneyimli oyuncuya teklifini sunacağı ifade edildi.

Ankaragücü’nü ve Ankara’yı her defasında sevdiğini dile getiren Kaptan Serkan Balcı’nın, Başkan Yiğiner ile buluşmasının ardından sözleşme uzatma teklifine “Evet” demesi bekleniyor. Ankara’da futbol oynamaktan dolayı mutlu olduğu öğrenilen deneyimli ismin, Ankaragücü forması ile TFF 1. Lig’de de başarılı olmak istediği belirtildi.

Sarı-Lacivertli takım ile sözleşmeyi uzatmasının an meselesi olduğu Serkan Balcı, şampiyon olarak TFF 1. Lig’e çıkan kadroda önemli işlere imza atarak takımda hem abilik hem de kaptanlık yaptı. 34 yaşındaki deneyimli sağ bek, biten sezonda 26 maçta sarı-lacivertli formayı giydi.

  • KLASSPOR ÖZEL HABER
1
Enes Kubat, 2 yıl daha Ankaragücü'nde
5
Yiğiner'den Gökçek'e: "Kongre, Ocak'ta"
Ankaragücü, Arif Morkaya'ya kancayı taktı
TFF ile PTT arasında sponsorluk anlaşması
3
Fethi Yaşar: "Kendileriyle gönül bağımı en iyi Ankaragüçlüler bilir"
Kupadan kulüplere 17 milyon dolar
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Cankirili Simsar Seco
5 Haziran 201720:44
Iyi hareket takimin cekirdegini bozmuyoruz ve yukun cogunu ceken oyunculari tutuyoruz..afrikali getirmeyinde gerisi sorun degil.
﻿