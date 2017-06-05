"HACETTEPE'NİN BAŞARISI, PROJENİN BİR SONUCU"

Hacettepe U19 takımı finalde Trabzon ekibi Trabzon Ortahisar Kanunispor’u 1-0'lık skorla geçti ve uzun bir maratonun ardından Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

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2-3 Haziran tarihlerinde Sivas’ta yapılan Türkiye Şampiyonası’nda yarı finalde Diyarbakır DSİ Spor’u 1-0’la geçen Hacettepe U19 takımı finalde de Trabzon ekibi Trabzon Ortahisar Kanunispor’u aynı skorla geçti ve uzun bir maratonun ardından Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Finaller öncesinde Bolu ve Denizli’de yapılan kademe maçlarında da üçer galibiyet alan Hacettepe U19 takımı, kademe maçlarındaki 6 maçta 26 gol kaydetti kalesinde yalnızca 3 gol gördü.

Dalçiçek: "Türk futbolunun parlayan yıldızları olacak"



Şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör İlker Dalçiçek, “Türk futboluna uzun yıllardır, misyonu gereği futbolcu yetiştiren kulübümüz , yöneticilerimizin desteğiyle uzun süren bu maratonun sonunda bu başarıya ulaştı. Şampiyonluk yolunda , Türkiye finallerinde 8 önemli maça çıktık. Oyuncularımız bu maçlarda rakiplerini büyük üstünlük sağladı ve şampiyonluğa ulaştı. Bu şampiyonluk üç yılın emeğidir. Bu başarı son yıllarda Hacettepe altyapısında yapılan projenin bir sonucu. Oyuncularımızın özverisi ve yöneticilerimizin desteğiyle bu başarıyı elde ettik. İnanıyorum ki bu gençler ağabeyleri İrfan Can Kahveci, Ahmet Çalık, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi ve diğerleri gibi Türk futbolunun parlayan yıldızları olacaktır.” dedi.

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"Bu bir ekip çalışması"

Başarının ekip çalışması sonucu geldiğine değinen Dalçiçek, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bu bir ekip çalışmasıdır. Bu başarıda emeği geçen başta Başkanımız Arif Ölmez’e, altyapıdan sorumlu yöneticimiz Hikmet Eke’ye, altyapı sorumlularımız Sezai Yıldırım ve Necati Dederkargınoğlu ile birlikte mücadele verdiğimiz antrenörümüz İsmail Erel’e ve tüm antrenörlerimize de teşekkürü borç biliyorum.”

Arif Ölmez: "Hacettepe misyonu"



Şampiyonluğun ardından Hacettepe U19 takımını kutlayan Hacettepe Başkanı Arif Ölmez şunları söyledi:

“Hacettepe bir misyonun devamıdır. Yıllardır Türk futboluna verdiği hizmetler ortada. Altyapımızı güçlendirerek Türk futboluna katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bizler bu görevi layıkıyla yapmanın peşindeyiz. Şampiyonlukta emeği geçen U19 takımımızı ve antrenör ekibimizi canı gönülden kutluyorum.”





Yakup Çınar