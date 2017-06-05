ENES KUBAT, 2 YIL DAHA ANKARAGÜCÜ'NDE

Ankaragücü, sözleşmesi biten forvet oyuncusu Enes Kubat ile tekrar anlaşarak sözleşmeyi uzattı.

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Yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Ankaragücü’nde iç transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sözleşmesi biten oyunculardan Ömer Bozan ve Ferhat Çulcuoğlu ile yeni kontrat yapan Sarı-Lacivertli yönetim, Süper Lig ekiplerinden teklif aldığı bilinen Enes Kubat’ı da ikna ederek 2 yıllık sözleşmeye imza attırdı.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Enes Kubat, “Sayın Başkanımız Mehmet Yiginer ile görüşmelerimiz sonucu yeniden sözleşme imzaladım. Ankaragücü efsanesini tekrar eski günlerine döndürmeden ayrılmayacağımı ifade etmiştim.Yeni sezon da şampiyonluk yaşamak icin elimden geleni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu sene inşallah yuvamda başarılı bir sezon geçiririm. Camiamıza, hayırlı ve uğurlu olsun. Allah utandırmasın” ifadesini kullandı.

Ankaragücü’nün altyapısında yetişen Enes Kubat, 2013 yılında Göztepe’ye gitmiş, daha sonra da Kartalspor’da forma giymişti. 2015-2016 sezonu öncesinde tekrar başkent ekibine dönen 23 yaşındaki forvet oyuncusu, son iki sezonda 46 maça çıkıp 9 gol attı.

Öncelikle sözleşmesi biten oyuncularla anlaşmak için kolları sıvayan Ankaragücü’nde yönetim, Kenan Özer ve Kaleci Korcan Çelikay’a da tekliflerini sundu. 1 hafta içinde bu iki oyuncuyla ilgili net kararın çıkması bekleniyor.