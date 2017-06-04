YİĞİNER'DEN GÖKÇEK'E: "KONGRE, OCAK'TA"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, yeni yönetim için ocak ayındaki olağan genel kurulu işaret etti

Başkan Gökçek, şampiyonluğa oynayacak bir Ankaragücü için daha önce sunduğu şartların bu ay içinde kabul edilmesini teklif etti. Yiğiner ise yeni yönetim için ocak ayındaki olağan genel kurulu işaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, şampiyonluğun ardından ikinci defa bir araya geldi. Gökçek ile görüşen Yiğiner, transfer yasağının kaldırılması ve yeni sezon yapılanması için kulübe acil destek istedi. Detaylarına Sabah Ankara'nın ulaştığı görüşmede kulübe maddi destek vereceğini yineleyen Başkan Gökçek, yine çift onursal başkanlık ve yeni bir başkan teklifini sundu. Gökçek, "Mehmet Yiğiner'e daha önceki tekliflerin aynısını sundum. 1 hafta, 10 gün, 15 gün içerisinde teklifimiz kabul edilmezse bir daha düşündüğümüz projeleri hayata geçiremeyeceğimizi, Ankaragücü'nün şampiyonluğa oynayan bir takım kuramayacağını söyledik. Teklifimiz kabul edilmezse buna saygı duyarız. Daha önce söz verdiğimiz destekleri yerine getirir, formaya göğüs reklamı veririz" dedi.



SEZONU İYİ AÇALIM

Tekliflerin ocak ayında gerçekleşecek olan Ankaragücü Olağan Kongresi'nde değerlendirilebileceğini ifade eden Başkan Mehmet Yiğiner ise şöyle dedi: "Benim Melih Başkan'a teklifim şu oldu: Siz bizim başımızda onursal başkan olun. 2018'in ilk ayında zaten olağan kongre var. Burada başkan olmak isteyenler adaylıklarını açıklayacak. Biz daha önce 5 defa genel kurul yaptık. Ama aday çıkmadı. Ben kongre salonuna gelmeden başkan oldum. Bizim beklentimiz takımı ocak ayına kadar sağsalım getirebilmek."