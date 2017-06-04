ANKARAGÜCÜ, ARİF MORKAYA'YA KANCAYI TAKTI

Altınordu’da sözleşmesi biten Arif Morkaya, Ankaragücü’nün transfer listesine girdi.

Altınordu’da sözleşmesi biten Arif, Ankaragücü’nün transfer listesine girdi

Altınordu'da sözleşmesi biten takım kaptanı Arif Morkaya'ya, TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü'nün talip olduğu öğrenildi.

Son 5 sezondur kırmızı- lacivertli ekipte forma giyen 27 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuna Başkent ekibinin teklifte bulunduğu belirtildi.

Morkaya, Altınordu formasıyla 3. Lig ve 2. Lig'de şampiyonluk yaşadı. Tecrübeli önlibero 5 sezonda 142 maçta 7 kaydetti.

ÖRNEK OYUNCU OLDU

Saha içi ve saha dışında Altınordu'nun genç oyuncularına örnek gösterilen Arif Morkaya bu sezon 32 karşılaşmada 2 bin 732 dakika sahada kaldı 1 gol attı.

Futbola Bakırköyspor'da başlayan Arif Morkaya daha önce İstanbulspor, Yıldırım Bosna, Darıca Gençlerbirliği ve 1461 Trabzon kulüplerinde forma giydi, profesyonel kariyerinde 268 karşılaşmada görev yaptı ve 20 gol attı.

Kaynak: www.yeniasir.com.tr