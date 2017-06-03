Advocaat'tan 3 değişiklik
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ADVOCAAT'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Advocaat'tan 3 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Adanaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, geçen haftaki Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

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Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Adanaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, geçen haftaki Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Advocaat, geçen hafta Trabzonspor karşısında ilk 11'de yer verdiği futbolculardan Martin Skrtel, Robin van Persie ve Emmanuel Emenike'nin yerlerine Adanaspor maçında Yiğithan Güveli, Aatıf Chahechouhe ve Alper Potuk'u görevlendirdi.

Sarı-lacivertliler maça Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Kjaer, Yiğithan Güveli, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Lens, Alper Potuk, Chahechouhe ve Sow 11'iyle çıktı.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Ertuğrul Taşkıran, Ozan Tufan, Karavaiev, Volkan Şen, Emenike, Salih Uçan ve Stoch oturdu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü büyük oranda doldurdu.

Adanaspor'un Süper Lig'de son maçı

TFF 1. Lig'e düşmesi daha önce kesinleşen Adanaspor, Süper Lig'deki son maçına Fenerbahçe karşısında çıktı.

Turuncu-beyazlı takım, geçen sezon 12 yıllık özlemini dindirerek yükseldiği Süper Lig'e Fenerbahçe maçıyla veda edecek.

Karşılaşma öncesi Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

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