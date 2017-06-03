Caner, 223 gün sonra...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, sezonun son haftasında sahasındaki Osmanlıspor maçına taraftarlarının "Şampiyon" tezahüratlarıyla çıktı.

Karşılaşma öncesi boğaz turu yapan ve Vodafone Park'ın dışında oluşturulan platformda şampiyonluğu kutlayan siyah-beyazlıların coşkusu, stat içinde de sürdü. Stadı tamamen dolduran taraftarlar, maç öncesinde şampiyonluk şarkıları söyledi. Taraftarlar, Beşiktaşlı futbolcular ısınmak için sahaya çıkarken, "Şampiyon" tezahüratları yaptı.

Osmanlısporlu oyunculardan büyük jest

Konuk ekip Osmanlıspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, yardımcıları ve oyuncular, siyah-beyazlı takımın teknik heyetiyle oyuncularını seremoni öncesi alkışlarla karşıladı.

Çıkış tüneli önünde iki sıra halinde siyah-beyazlıları bekleyen Osmanlısporlular, Beşiktaş'ı şampiyonluğundan dolayı kutladı.

Konuk ekip ayrıca sahaya "ŞampiyONBEŞiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." yazılı pankartla çıktı.

Beşiktaşlı taraftarlar da tribünün büyük bölümünü kaplayan ve üstünde "Alkışlayın Şampiyonu" yazan pankart açtı.

Osmanlıspor, ısınmak için sahaya çıkarken de Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 askeri unutmadı ve "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" yazılı pankart taşıdı. Beşiktaşlı taraftarlar, Osmanlısporlu oyuncuları bu iki hareketinden dolayı yoğun bir şekilde alkışladı.

Bu arada karşılaşma öncesinde Şırnak'ta şehit düşen askerler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Güneş'ten 4 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor maçında ideal kadrosunda 4 değişiklik yaptı.

Sezon boyunca ilk 11'de şans bulan Fabricio Agosto Ramirez, Dusko Tosic, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun, sezonun son karşılaşmasında da görev aldı.

Şenol Güneş'in fazla oynatmadığı Andreas Beck, Matej Mitrovic, Caner Erkin ve Gökhan İnler de şampiyonluk coşkusunun yaşandığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkma fırsatı yakaladı.

Beşiktaş'ta annesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesi Brezilya'ya giden Anderson Talisca, sezonun son karşılaşmasında yer alamadı. Sakatlığı nedeniyle Gaziantepspor maçının kadrosunda bulunmayan Ricardo Quaresma, Osmanlıspor mücadelesinde de aynı nedenle oynayamadı. Son haftalarda kadroda tercih edilmeyen Atiba Hutchinson, sezonun son maçında yine kadroda bulunmadı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Güneş, Gaziantepspor karşısında görev verdiği Gökhan Gönül ile Adriano Correia'yı yedek soyundururken, sağ ayak bileğinden ameliyat edilen Marcelo Guedes kadroda yer alamadı.

Caner Erkin, 223 gün sonra ilk 11'de

Siyah-beyazlı takımda Adriano Correia'nın yerine ilk 11'de sahaya çıkan Caner Erkin, 223 gün sonra ilk 11'de şans buldu.

Beşiktaş formasıyla 23 Ekim 2016'da Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada ağır bir sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Caner, iyileşmesinin ardından ilk maçını geçen hafta Gaziantepspor'a karşı oynadı. Son olarak ligin 7. haftasında Kayserispor ile oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Caner, 8. haftadaki Antalyaspor karşısında sonradan oyuna dahil olmuş ancak ağır bir sakatlık yaşamıştı.

Gökhan İnler 21 hafta sonra ilk 11'de

Osmanlıspor maçına ilk 11'de çıkan Gökhan İnler, 21 hafta sonra ilk 11'de oynadı.

Gökhan, siyah-beyazlı formayla son olarak 12. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de görev almıştı.

Ligin ilk yarısında Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Medipol Başakşehir maçlarında ilk 11'de oynayan siyah-beyazlı oyuncu, ikinci yarıda ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Andreas Beck de hasreti sonlandırdı

Beşiktaş'ta Alman futbolcu Andreas Beck de ilk 11'de oynayamama hasretini Osmanlıspor maçıyla sonlandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin 24. haftada Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de oynayan Beck, 9 hafta sonra sahaya çıktı. Beck, Gökhan Gönül'ün yerine savunmanın sağında görev aldı.

Marcelo Guedes'in yerine savunmanın göbeğinde oynayan Matej Mitrovic de 13 hafta sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Ersan Adem Gülüm ilk kez

Beşiktaş'ta yedekler arasında bulunan Ersan Adem Gülüm, bu sezon ilk kez kadroda yer alabildi.

Devre arasında Çin'den kiralık olarak siyah-beyazlı ekibe dönen Ersan, geride kalan maçlarda teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadroda tercih edilmemişti.

Beşiktaş'ta ayrıca Tolga Zengin, Atınç Nukan, Necip Uysal ve Ömer Şişmanoğlu da yedek olarak Osmanlıspor maçına başladı.

Taraftarlar, stadı tamamen doldurdu

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının şampiyonluk kutlaması yaptığı Osmanlıspor maçına büyük ilgi gösterdi.

Rakip takım taraftarlarına ayrılan deplasman tribünün de Beşiktaşlılara verilmesiyle siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ı tamamen doldurdu.

Beşiktaş'ın Osmanlıspor ile yaptığı karşılaşmayı siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Filip Holosko da izledi.

Tekne turunda iki yaralı

Siyah-beyazlıların şampiyonluk için gerçekleştirdiği boğaz turu sırasında talihsiz bir kaza yaşandı.

İstanbul Boğazı'ndaki tur sırasında taraftarları taşıyan iki teknenin birbirine sürtünmesi nedeniyle iki kişinin bacaklarından yaralandığı öğrenildi. Kazadan sonra teknenin kıyıya yanaştırılmasının ardından taraftarların, ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kartal Yuvası para bastı

Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesi Beşiktaş'ın lisanslı ürünlerine büyük ilgi gösterdi.

Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta bulunan Kartal Yuvası'nda adeta izdihama neden oldu. Taraftarların, ürünlere büyük ilgi göstermesiyle Beşiktaş önemli bir gelir elde etti.

Ahmet Eyüp Türkaslan ilk heyecanını yaşadı

Osmanlıspor'da ilk 11'de görev alan kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan, Süper Lig'de ilk maçına çıktı.

Konuk ekipte tecrübeli kaleciler Hakan Arıkan ve Zydrunas Karcemarskas'ın sakatlığı nedeniyle 1994 doğumlu Ahmet Eyüp, Beşiktaş karşısında ilk 11'de görev aldı. Osmanlıspor'da 1999 doğumlu Baran Güler de yedek kaleci olarak kadroda yer aldı.