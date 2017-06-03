ERSUN YANAL'DAN BİR İLK

Teknik direktör Ersun Yanal, eksik oyuncuların çokluğu sebebiyle 4 genç oyuncuyu 18 kişilik kadroya aldı.

Bordo-mavili takımda kart cezalıları Olcay Şahan ve Matus Bero, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 2 maç ceza alan Onur Recep Kıvrak ile sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu, forma giyemedi.

Teknik direktör Ersun Yanal, eksikler nedeniyle zorunlu olarak geçen haftaki Fenerbahçe maçına göre 4 oyuncu değişikliğine gitti. Deneyimli çalıştırıcı, kalede Esteban Alvarado, savunmada Jan Durica, orta sahada Ogenyi Onazi ve Hugo Rodallega'ya ilk 11'de görev verdi.

Ayrıca, son haftalarda forma şansı bulamayan ve izin verilen Yusuf Erdoğan ile ülkesine giden Arjantinli oyuncu Luis Ibanez de kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

Onazi takımdaki yerini aldı

Trabzonspor'da kart cezası nedeniyle geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyen Onazi, Bursaspor ile oynanan sezonun son maçında takımdaki yerini aldı.

Teknik direktör Ersun Yanal, cezasını tamamlayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu Bursaspor karşısında ilk 11'de görevlendirdi.

Yedeklerde 4 genç oyuncu

Teknik direktör Ersun Yanal, eksik oyuncuların çokluğu sebebiyle 4 genç oyuncuyu 18 kişilik kadroya aldı.

Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Yunus Emre Çakır ve Abdurrahim Dursun, yedek kulübesinde yer alan genç oyuncular oldu.

Yunus Emre ve Abdurrahim, ilk kez A takımda kadroya girme şansı buldu.

Yeni sezon formasıyla çıktılar

Trabzonspor, Bursaspor karşısına 2017-2018 sezonu için hazırlanan beyaz forma ile çıktı.

Bordo-mavililerde yeni sezon formalarının, ligin bitimiyle beraber TS Club mağazalarındaki yerini alacağı belirtildi. Yeni sezon için hazırlanan beyaz formanın haziran ayının ortasında, parçalı formanın haziran sonu, çubuklu formaların ise temmuzun ikinci haftasında satışına başlanacağı açıklandı.

Trabzonspor'un takım kaptanı Onur Recep Kıvrak, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Sezonun son maçında 'yeni sezon forması' giyecek olmamız takım olarak bizlerde çok farklı duygular uyandırıyor. Bu aslında önümüzdeki sezon için ne kadar büyük bir umut ve heyecan taşıdığımızın bir göstergesi gibi. Biz ilk olarak bu beyaz formaya ter akıtacağız. Ne güzel; bembeyaz ve tertemiz bir başlangıç yapmak için..." ifadelerini kullandı.

Taraftar ilgisi

Trabzonspor taraftarları, Bursaspor ile oynanan karşılaşmaya ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük kısmında boşluklar gözlendi.

Bursaspor taraftarları ise ligden düşmeme mücadelesi veren takımlarına son haftada destek oldu. Konuk takım tribününde yer alan yaklaşık bin 600 taraftar, Trabzon deplasmanında takımını yalnız bırakmadı.

Trabzonsporlu futbolcular, "Jandarmamızın 178. yılı kutlu olsun" yazılı pankartla sahaya çıktı. Jandarma yetkilileri de maç öncesi hakemler ile her iki takımın kaptanına çiçek verdi.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde şehit düşen askerler için maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye tempo tutarak teröre tepki gösterdi.