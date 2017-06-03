Konyaspor ayrılığı resmen açıkladı
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KONYASPOR AYRILIĞI RESMEN AÇIKLADI

Konyaspor ayrılığı resmen açıkladı

Atiker Konyapor Kulübü, adı son günlerde Fenerbahçe teknik direktörlüğü görevi için anılan Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

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Atiker Konyapor Kulübü, adı son günlerde Fenerbahçe teknik direktörlüğü görevi için anılan Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

 İşte Atiker Konyaspor'un yaptığı o açıklama:

28 Ekim 2014’ten bu yana beraber çalıştığımız teknik direktörümüz Aykut Kocaman dün futbol komitemizle bir araya gelerek Fenerbahçe Kulübüne gitmek üzere izin istemiştir.

Futbol komitemiz konuyu bugün toplanan yönetim kurulumuza götürmüş ve dün gerçekleşen görüşmenin detayları ele alınmıştır. Yönetim Kurulumuz hocamızın bu talebini anlayışla karşılamıştır.

Bilindiği üzere sayın hocamızın 2018’e kadar kulübümüzle sözleşmesi bulunmaktadır. Yönetim Kurulumuz ve camiamız bu süreçte kendisinin uzun yıllar Konyaspor’da görev yapması yönünde irade koymuştur. Fakat hocamızın ayrılma konusunda ısrarı üzerine böyle bir karar alınmıştır.

Kendisine, şehrimize yaşattığı bu gurur ve üstün başarı için teşekkür ediyoruz. Hocamıza yeni görevinde ve hayatında başarı, sağlık, mutluluk diliyoruz.
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