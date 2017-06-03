Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da kadro değişmedi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor, ligde son oynanan ve deplasmanda 3-2 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçının başlangıç kadrosunda herhangi bir değişiklik yapmadan takımını Atiker Konyaspor önüne çıkardı.

Galatasaray, Atiker Konyaspor karşısında Muslera, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Linnes, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Bruma, Sneijder, Sinan Gümüş ve Podolski 11'iyle sahadaki yerini aldı.

Muslera ikinci kez "dalya" dedi

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı ekipteki 200. resmi maçına Atiker Konyaspor önünde çıktı.

Tecrübeli kaleci, takımının Süper Lig'in son haftasında Atiker Konyaspor ile yaptığı müsabakanın ilk 11'inde yer alarak, ikinci kez "dalya" dedi.

İtalya'nın Lazio ekibinden 2011-2012 sezonu başında transfer edilen 30 yaşındaki kaleci, geldiği günden bu yana Galatasaray'ın en istikrarlı isimlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Selçuk İnan, Galatasaray formasıyla 250. kez

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli oyuncusu Selçuk İnan, Galatasaray formasıyla 250. kez sahada yerini aldı.

Atiker Konyaspor müsabakasının ilk 11'inde yer alan Selçuk, sarı-kırmızılı formayla 250. maçına çıkmış oldu.

Galatasaray'a 2011-2012 sezonu başında transfer olan Selçuk, takımda 6. sezonunu tamamlarken, bu süreçte birçok önemli başarıya katkı sağladı.

Podolski'den veda

Galatasaraylı oyuncu Lukas Podolski, Atiker Konyaspor önünde sarı-kırmızılı ekipteki son maçını oynadı.

Sezon ortasında Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'ye satılan Podolski, Atiker Konyaspor müsabakasında sarı-kırmızılı taraftarlarla vedalaştı.

Sarı-kırmızılı ekibe 2015-2016 sezonu başında transfer olan Podolski, bu müsabaka öncesi çıktığı 74 resmi maçta 27 gol üretti.

Üç oyuncuya plaket

Karşılaşma öncesi Galatasaray Kulübü tarafından 3 oyuncuya plaket verildi.

Japonya'nın Vissel Kobe ekibine transfer olan Lukas Podolski, sarı-kırmızılı formayla 250. maçına çıkan Selçuk İnan ve 200. karşılaşmasını oynayan Fernando Muslera'ya, takıma verdikleri hizmetlerden ötürü plaket takdim edildi.

Yönetim kurulu üyelerinden Alper Narman, Selçuk İnan'a, Nasuhi Sezgin, Muslera'ya ve Cengiz Özyalçın da Podolski'ye plaket veren isim oldu.

Atiker Konyaspor'da 6 değişiklik

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'e penaltılarda üstünlük sağlayarak şampiyon olan Atiker Konyaspor, Galatasaray karşısına 6 değişiklikle çıktı.

Teknik direktör Aykut Kocaman, kupadaki Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde yer alan oyunculardan Skubic, Vukovic, Douglas, Jonsson, Milosevic ve Bajic'e Galatasaray müsabakasının başlangıç kadrosunda yer vermedi.

Bu oyunculardan Vukovic, Douglas, Milosevic ve Bajic yedek soyunurken, Skubic ile Jonsson ise kadroda yer almadı.

Şehitler unutulmadı

Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 13 asker için müsabaka öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Taraftarlar, saygı duruşu sonrası bir süre, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratı yaparken, tribünde de "Aziz şehitlerimizin mekanları cennet olsun" ve "Milletimizin başı sağ olsun." pankartları yer aldı.