Chedjou'dan veda
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CHEDJOU'DAN VEDA

Chedjou'dan veda

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou, sarı-kırmızılı camia için veda mesajı yayımladı.

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Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou, sarı-kırmızılı camia için veda mesajı yayımladı.

Kamerunlu futbolcu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajın yanı sıra ailesiyle birlikte Galatasaray'da geçirdiği güzel anların görsellerini de paylaştı.

Galatasaray'da çok güzel 4 sezon geçirdiğini belirten 31 yaşındaki stoper, şu ifadelere yer verdi:

"Teşekkür etmek basit ama bu kalbimizdekileri ifade etmiyor. Galatasaray ailesi, yöneticileri ve taraftarların desteğine minnettarız. Çok güzel zamanlarımız geçti. Dostlarımıza ve en önemlisi Galatasaray'ı destekleyen herkese bu dört yılımızı kolay ve pürüzsüz kıldıkları için çok teşekkür ederim. Sizi kalbimizin en derinliklerinden seviyoruz, sizi gerçekten seviyoruz. Bir gün cimbom, her zaman cimbom. Galatasaray'a tüm branşlarda daha çok galibiyet, daha çok şampiyonluk diliyoruz. Bu yoldan gitmek zorunda olduğumuz için üzgünüz, ancak gelecekte hizmet etmeyi umuyoruz. Teşekkürlerimle."

Chedjou, Galatasaray'da 4 sezonda forma giydiği 119 resmi müsabakada 12 gol attı. Kamerunlu futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında bir Süper Lig, üç Türkiye Kupası ve iki TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
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