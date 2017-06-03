SAMSUNSPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞLARI

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un Kulüp Başkanı Erkurt Tutu, "Teknik direktör konusunda önümüzde 8 seçenek var. Bu teknik direktörlerden birisiyle anlaşarak, gelecek yıl hedefe oynayan bir takım oluşturacağız." dedi.

Tutu, görevinden ayrılan Osman Özköylü'nün yerine yeni bir teknik direktör bulmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Gelecek hafta içinde teknik direktör konusunu çözeceklerini aktaran Tutu, "Teknik adam konusunda ekonomik anlamda bizi zorlamayacak, oyuncularla iyi anlaşacak ve takımı Süper Lig'e çıkartacağına inanacak bir teknik direktörle anlaşmanın arayışı içindeyiz." diye konuştu.

Transfer çalışmaları

Tutu, takımdaki Samsunlu oyuncular Ercan Yazıcı, Canberk Aydın ve kaleci Furkan Köse'nin uzun yıllar kulübe hizmet etmesinden yana olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu futbolcular kentimizin oyuncuları. Uzun yıllar takımda kalmalarını istiyoruz. Bunun için onlarla ilk görüşmemizi yaptık ve anlaşma sağladık. Teknik direktör arayışını tamamladığımızda transfere de başlayacağız. Öncelikle kaliteli yerli oyuncu peşindeyiz. Bunun için aceleci davranmayacağız. Eğer hedefe oynayacaksak kaliteli oyunculara ihtiyaç var. Bunların da çoğu Süper Lig takımlarından teklif gelmesini bekliyor. Süper Lig takımlarıyla anlaşamamaları halinde bu futbolcularla temas kurup takımıza kazandıracağız."

Yabancı futbolcu transferi konusuna da değinen Tutu, "Devre arasında aldığımız Eldin Adilovic, Jeroen Lumu, Tom Muyters ve Kevin Brands ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmak istiyoruz. Zaten Distel Zola ve Ousmane N'Diaye'nin sözleşmeleri bitti. Bunların yerine daha kaliteli yabancı oyuncu almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Osman Özköylü'nün yerel bir gazeteye yaptığı açıklamalara tepki gösterildi.

Açıklamada, geçen sezon tüm oyuncuların Özköylü'nün bilgisi dahilinde alındığı belirtilerek, "Özellikle yabancı oyuncular Jeroen Lumu ve Kevin Brands'in transferini Özköylü bizzat menajerleri ile konuşarak yapmıştır. Ayrıca Özköylü ile helallik alınarak, karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştır. Yaptığı açıklamalar kesinlikle kendisine yakışmamıştır." ifadesine yer verildi.