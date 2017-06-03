ELAZIĞSPOR'DA TRAORE ŞOKU!

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da orta saha oyuncusu Hamidou Traore'nin, sözleşmesini tek taraflı feshettiği bildirildi.

Elazığspor Kulübünden yapılan açıklamada, bordo-beyazlı ekibin, Traore ile 2015-2016 sezonunun sona ermesiyle yeni bir anlaşma imzalayarak sözleşmesini 2019'a kadar uzattığı anımsatıldı.

Futbolcunun geride kalan sezonda sergilediği performansla yurt içi ve yurt dışından birçok takımdan teklif aldığının belirtildiği açıklamada, "Hamidou Traore'ye karşı kulübümüz, tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen söz konusu futbolcu, alacaklarını alamadığını iddia ederek kulübümüzle olan sözleşmesini haksız bir şekilde tek taraflı feshetmiştir." denildi.

Açıklamada, konuya ilişkin olarak kulübün tüm yasal haklarını kullandığı, gerekli mercilere müracaatlarda bulunarak futbolcunun ve transfer olacağı kulübün ağır cezalar alması adına da sonuna kadar yasal hakların kullanılacağı kaydedildi.