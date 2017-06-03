Trabzonspor 1 - Bursaspor 2
Spor Toto Süper Lig 34. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bursaspor 2-1 kazandı.
Trabzonspor: Esteban Alvarado, Jan Durica, Joao Pereira, Uğur Demirok, Emmanuel Mas, Dame N'doye, Carl Medjani, Fabian Castillo, Ogenyi Onazi (84' Abdülkadir Ömür), Yusuf Yazıcı, Hugo Rodallega
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
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Bursaspor: Harun Tekin, Tomas Sivok, Erdem Özgenç, Aziz Behich, Şamil Cinaz, Ricardo Faty (61' Bilal Kısa), Joshua John (46' Sercan Yıldırım), Pablo Batalla, Cristobal Jorquera, Sinan Bakış (74' Merter Yüce), Bogdan Stancu
Teknik Direktör: Mustafa Er
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Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Serkan Tokat
Goller: DK 55: Hugo Rodallega (Trabzonspor), DK 61: Cristobal Jorquera (Bursaspor), DK 69: Pablo Batalla (Bursaspor)
Sarı Kartlar: DK 5: Aziz Behich (Bursaspor), DK 64: Joao Pereira (Trabzonspor), DK 90: Carl Medjani (Trabzonspor)
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