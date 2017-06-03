Trabzonspor 1 - Bursaspor 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

TRABZONSPOR 1 - BURSASPOR 2

Trabzonspor 1 - Bursaspor 2

Spor Toto Süper Lig 34. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bursaspor 2-1 kazandı.

405 Okunma

Trabzonspor 1 - Bursaspor 2

Spor Toto Süper Lig 34. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bursaspor 2-1 kazandı.

Trabzonspor: Esteban Alvarado, Jan Durica, Joao Pereira, Uğur Demirok, Emmanuel Mas, Dame N'doye, Carl Medjani, Fabian Castillo, Ogenyi Onazi (84' Abdülkadir Ömür), Yusuf Yazıcı, Hugo Rodallega

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

Bursaspor: Harun Tekin, Tomas Sivok, Erdem Özgenç, Aziz Behich, Şamil Cinaz, Ricardo Faty (61' Bilal Kısa), Joshua John (46' Sercan Yıldırım), Pablo Batalla, Cristobal Jorquera, Sinan Bakış (74' Merter Yüce), Bogdan Stancu

Teknik Direktör: Mustafa Er

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Serkan Tokat

Goller: DK 55: Hugo Rodallega (Trabzonspor), DK 61: Cristobal Jorquera (Bursaspor), DK 69: Pablo Batalla (Bursaspor)

Sarı Kartlar: DK 5: Aziz Behich (Bursaspor), DK 64: Joao Pereira (Trabzonspor), DK 90: Carl Medjani (Trabzonspor)

﻿

Ersun Yanal'dan bir ilk
İşte Trabzonspor'un yeni forması
İşte Trabzonspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler
TFF ile PTT arasında sponsorluk anlaşması
Bursaspor'un kader maçı
Usta'dan Yusuf Yazıcı açıklaması
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿