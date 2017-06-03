ÇAYKUR RİZESPOR 1 - AYTEMİZ ALANYASPOR 0

Çaykur Rizespor 1 - Aytemiz Alanyaspor 0
Spor Toto Süper Lig 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Robin Yalçın, Marwane Saadane, Davide Petrucci, Recep Niyaz (85' Ali Faez Atiyah), Süleyman Koç (78' Nosa Igiebor), Oğuz Han Aynaoğlu, Oğulcan Çağlayan, Leonard Kweuke, Bright Edomwonyi (64' Jakob Jantscher)
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
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Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala, Birol Parlak, Kenneth Omeruo (46' Taha Yalçıner), Efecan Karaca, Berkan Emir (73' Cenk Ahmet Alkılıç), Emre Nefiz (73' Wilde-donald Guerrier), Isaac Sackey, Emre Akbaba, Daniel Candeias
Teknik Direktör: Safet Susiç
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Hakem: Alper Ulusoy, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Narinç, Abdulkadir Bitigen
Gol: DK 45: Süleyman Koç (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: DK 49: Robin Yalçın (Çaykur Rizespor), DK 54: Bright Edomwonyi (Çaykur Rizespor)
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