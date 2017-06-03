Çaykur Rizespor 1 - Aytemiz Alanyaspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

ÇAYKUR RİZESPOR 1 - AYTEMİZ ALANYASPOR 0

Çaykur Rizespor 1 - Aytemiz Alanyaspor 0

Spor Toto Süper Lig 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.

260 Okunma

Çaykur Rizespor 1 - Aytemiz Alanyaspor 0

Spor Toto Süper Lig 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Robin Yalçın, Marwane Saadane, Davide Petrucci, Recep Niyaz (85' Ali Faez Atiyah), Süleyman Koç (78' Nosa Igiebor), Oğuz Han Aynaoğlu, Oğulcan Çağlayan, Leonard Kweuke, Bright Edomwonyi (64' Jakob Jantscher)

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala, Birol Parlak, Kenneth Omeruo (46' Taha Yalçıner), Efecan Karaca, Berkan Emir (73' Cenk Ahmet Alkılıç), Emre Nefiz (73' Wilde-donald Guerrier), Isaac Sackey, Emre Akbaba, Daniel Candeias

Teknik Direktör: Safet Susiç

Hakem: Alper Ulusoy, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Narinç, Abdulkadir Bitigen

Gol: DK 45: Süleyman Koç (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: DK 49: Robin Yalçın (Çaykur Rizespor), DK 54: Bright Edomwonyi (Çaykur Rizespor)

﻿

TFF ile PTT arasında sponsorluk anlaşması
Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
A Milli Takım kadrosu açıklandı!
Spor Toto Süper Lig'de perde kapanıyor
Kupadan kulüplere 17 milyon dolar
Ilgaz ve Soykan VAR seminerine katılacak
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿