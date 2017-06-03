Galatasaray 2 - Atiker Konyaspor 1
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GALATASARAY 2 - ATİKER KONYASPOR 1

Galatasaray 2 - Atiker Konyaspor 1

Spor Toto Süper Lig 34. haftasında Galatasaray ile Atiker Konyaspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.

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Galatasaray 2 - Atiker Konyaspor 1

Spor Toto Süper Lig 34. haftasında Galatasaray ile Atiker Konyaspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.

Galatasaray: Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Martin Linnes, Ahmet Çalık, Wesley Sneijder (46' Josue), Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Bruma, Sinan Gümüş (88' Eren Derdiyok), Lukas Podolski (67' Yasin Öztekin)

Teknik Direktör: Igor Tudor

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Mehmet Uslu, Ömer Ali Şahiner, Selim Ay, Ali Çamdalı, Marc Kibong Mbamba (64' Deni Milosevic), Volkan Fındıklı, Moryke Fofana (64' Rijad Bajic), Amir Hadziahmetovic, Ioan Hora (81' Barry Douglas)

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken, Volkan Bayarslan

Goller: DK 35: Sinan Gümüş (Galatasaray), DK 63: Selim Ay (Atiker Konyaspor), DK 77: Sinan Gümüş (Galatasaray)

Sarı Kartlar: DK 16: Lukas Podolski (Galatasaray), DK 56: Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor)

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