Osmanlıspor farklı yenilgi ile bitirdi
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OSMANLISPOR FARKLI YENİLGİ İLE BİTİRDİ

Osmanlıspor farklı yenilgi ile bitirdi

Spor Toto Süper Lig 34. haftasında Beşiktaş ile Osmanlıspor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Beşiktaş 4-0 kazandı.

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Beşiktaş 4 - Osmanlıspor 0

Spor Toto Süper Lig 34. haftasında Beşiktaş ile Osmanlıspor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 4-0 kazandı.

Beşiktaş: Fabricio Agosto, Andreas Beck, Dusko Tosic, Caner Erkin (59' Adriano Correia), Matej Mitrovic, Ryan Babel, Gökhan İnler, Tolgay Arslan (71' Necip Uysal), Vincent Aboubakar (82' Gökhan Gönül), Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Lukasz Szukala, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Adrien Regattin, Raul Rusescu (46' Thievy Bifouma), Luiz Carlos, Adam Maher, Engin Bekdemir (58' Sinan Kurt), Dzon Delarge (75' Burak Ağaoğlu), Pierre Webo

Teknik Direktör:

Hakem: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Bülent Birincioğlu

Goller: DK 16: Cenk Tosun (Beşiktaş), DK 31: Dusko Tosic (Beşiktaş), DK 73: Vincent Aboubakar (Beşiktaş), DK 89: Cenk Tosun (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: DK 35: Luiz Carlos (Osmanlıspor), DK 84: Burak Ağaoğlu (Osmanlıspor)
 

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