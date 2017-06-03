Adanaspor 1 - Fenerbahçe 3
Spor Toto Süper Lig 34. haftasında Adanaspor ile Fenerbahçe 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazandı.
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Mauricio Ramos, Ousmane Viera, Samican Keskin, Emre Uğur Uruç, Vladimir Koman, Renan Foguinho, Tevfik Altındağ, Vinicius (81' Yusuf Fırat Kaplan), Cem Özdemir (74' Reynaldo), Ahmet Dereli (90' Serbay Can)
Teknik Direktör: Eyüp Arın
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Fenerbahçe: Volkan Demirel, Simon Kjaer, İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım, Yiğithan Güveli (18' Volkan Şen), Jeremain Lens (64' Ozan Tufan), Josef De Souza, Aatif Chahechouhe, Mehmet Topal, Alper Potuk, Moussa Sow (74' Emmanuel Emenike)
Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen, Kutluhan Bilgiç
Goller: DK 6: Vladimir Koman (Adanaspor), DK 9: Josef De Souza (Fenerbahçe), DK 22: Aatif Chahechouhe (Fenerbahçe), DK 90: Emmanuel Emenike (Fenerbahçe)
Sarı Kart: DK 86: Mauricio Ramos (Adanaspor)
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