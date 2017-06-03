"AZİZ YILDIRIM İLE İLİŞKİMİZ KESİLDİ"

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Kulübü'nün Başkanı Fikret Orman, CNN Türk'e konuk oldu. Orman konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın yaptığı açıklamalar:

''Vodafone Arena ismine alıştık ama bizim stadımızın ismi yavaş yavaş Vodafona Park oluyor''

"Ben UEFA'da finale çok konsantre olmuştum. Lyon maçını penaltılarla kaybetmek üzücü geldi. Finali çok istemiştim. Seneye inşallah Avrupa'da daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum."

"Yıldırım Demirören çok eski dostumdur. Yıldırım Demirören benim kadim dostumdur. Fakat bir dönem ayrı düştük. Şu anda da TFF Başkanı olduğu için pek görüşemiyoruz."

"Aziz Yıldırım ile çok iyi bir ilişkimiz vardı. Ne zaman ki bel altına girdiler o zaman ilişkimiz kesildi. Aziz Bey ile benim ilişkim de çok önemli değil. Tüm futbol kamuoyu ile olan ilişkilerini değerlendirmesi lazım."

"Euroleague konusundaki fikirlerimiz arkasındayım. Euroleague kötü bir organizasyon demiyorum. Fenerbahçe'nin başarısını küçümsemiyorum. 1 yıl evvel de Fenerbahçe hak etmişti. Ama ticari bir organizasyon. Herhangi bir federasyonun yaptığı bir şey değil. Ferdi bir organizasyon. Kim veriyor gidecek takımlar kararını, şirket. Şirket kim?"

''Siz şimdi Euroleague için takım kuruyorsunuz. Kim ödüyor parasını kulüp. Gelen taraftar kimin kulübün. Sonunda geliri kim alıyor? Bunu konuşmak Fenerbahçe'nin başarısı ile ilgili değil. Buna katılan olur katılmayan olur. Bunu alıp başka yere çekmek isteyenler olabilir. Ben diyorum ki; Beşiktaş basketbol takımı bir para harcıyor. Ne için kupayı almak için. Kupayı kazanan kulüp ne kadar alıyor? 1 milyon euro. Bunu oyunculara prim olarak vermiştir. Bunu FIBA yapsın, denetlensin''