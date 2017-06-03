HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN CEZASI BİTTİ

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun 4 ay men cezası bitti.

Bundesliga'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Hakan'ın ceza süresinin sona erdiği hatırlatılarak milli futbolcuya hoş geldin mesajı yazıldı.

Bayer Leverkusen ise sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu'nun 4 aylık men cezası bitti. Geri dönmene çok sevindik." ifadelerini kullandı.

FIFA tarafından geçen yıl ocak ayında alınan kararla, Trabzonspor'a karşı 2011'de sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle hatalı bulunan Hakan Çalhanoğlu'na futboldan 4 ay men cezası verilmişti. CAS ise 2 Şubat'ta milli futbolcuya FIFA tarafından verilen cezayı onamıştı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan 23 yaşındaki Hakan, ceza açıklanana kadar geçen süreçte Bayer Leverkusen ile 15 lig maçında 6 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.