ANTALYASPOR-GAZİANTEPSPOR MAÇI SONRASI

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı camia için mükemmel bir sezonun geride kaldığını söyledi. Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise sezon içerisinde çetin mücadeleler, çok üzüntülü anlar yaşadıklarını belirterek, "Gaziantepspor olarak küme düştük." dedi.

Çalımbay, Antalya Stadı'nda sezonun son maçında Gaziantepspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın sonunda düzenlenen basın toplantısında, ligin son mücadelesinde galip gelmek istediklerini belirtti. Zaman zaman maçta hataları olduğunu ifade eden Çalımbay, karşılaşmada daha çok genç oyunculara şans verdiğini dile getirdi.

Çalımbay, kırmızı-beyazlı taraftara mükemmel bir sonla galibiyet hediye ederek sezonu tamamladıklarını kaydederek, "Bizim için mükemmel sezon oldu, ilkleri başardık, çok mutluyuz. Eksikliklerimizi gördük, onları da halledersek önümüzdeki sezon daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Antalyaspor camiasını futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum, bu sezon mükemmel geçtiği için." dedi.

Tecrübeli teknik adam, gelecek sezon daha yukarılarda oynayan bir takım oluşturmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

- Gaziantepspor cephesi

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise sezon içerisinde çetin mücadeleler, çok üzüntülü anlar yaşadıklarını belirterek, "Gaziantepspor olarak küme düştük." dedi.

Spor Toto Süper Lig'den düşen takımların yeniden lige çıkmasını dileyen Uygun, lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor'u kutladı.

"Şimdiye kadar 5 takımı alıp kümede bırakma başarısı göstermiştik." diyen Uygun, "12 hafta kala gelmiştik. Bu takımı da bırakacağımıza inanmıştık ama maalesef başaramadık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Uygun, ligde takım sayısının artırılması gerektiğini savundu.