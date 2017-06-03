İşte Trabzonspor'un yeni forması
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İŞTE TRABZONSPOR'UN YENİ FORMASI

İşte Trabzonspor'un yeni forması

Trabzonspor Kulübü 2017-2018 sezonunda giyeceği formayı resmi siteden paylaştı.

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Trabzonspor Kulübü 2017-2018 sezonunda giyeceği formayı resmi siteden paylaştı.

Trabzonspor'un 2017-18 sezonunda giyeceği beyaz forma Haziran ayının ortasında satışa sunulacak. Parçalı Haziran sonu, çubuklu formaların satışına ise Temmuz’un ikinci haftası başlanacak.

Onur Kıvrak, sahaya çıkacakları yeni sezon forması için şunları söyledi: “Sezonun son maçında ‘yeni sezon forması’ giyecek olmamız takım olarak bizlerde çok farklı duygular uyandırıyor. Bu aslında önümüzdeki sezon için ne kadar büyük bir umut ve heyecan taşıdığımızın bir göstergesi gibi. Biz ilk olarak bu beyaz formaya ter akıtacağız. Ne güzel; bembeyaz ve tertemiz bir başlangıç yapmak için…’’

İşte Trabzonspor'un yeni forması:

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