AZİZ YILDIRIM MÜJDEYİ VERDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen mali genel kurulda, kongre divan başkanlığına Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük seçildi.

İşte Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalardan satır başları:

''Basketbolda 3 yıllık işbirliği''

''Euroleague şampiyonluğunu bizlere yaşatan Obradovic ve oyuncular başta olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Futbolda Şampiyonlar Ligi neyse, basketbolda da Euroleague şampiyonluğu aynıdır. Galatasaray, UEFA'yı kazandığında herkes 'tesadüf' lafıma takıldı. Kazanılan bir başarıyı kimse görmemezlikten gelemez. Bu başarıları devamlı hâle getirmemiz gerekiyor. Her sene bu seviyelerde, bu bütçelerle oynamalıyız. Geçmişte Ülker'le yaptığımız anlaşma gibi, bu sene de Doğuş Grubu'yla bir anlaşmayı hayata geçiriyoruz. Bu salonu Fenerbahçe'ye hediye eden Murat Ülker'e ölene kadar teşekkür edeceğim. Doğuş Grubu ile basketbolda 3 yıllık işbirliği yapacağız. Euroleague şampiyonluğu hayale gelmezdi, bu başarı devam edecek''

''4 futbolcuyla anlaştık''

''Futbol takımı başarısızdır. Bunun sebebi ben ve yönetimdir. Benim sadece 1 arabam var. Benim yatım yoktur. 20 yaşında oyuncumuzun 3 tane arabası var, Porsche'u var, jipi var, yatı var. Oyuncumuzun biri bütün parasını gidip bir organizatöre kaptırıyor. Sonra sahada yok. Basında futbolcular eleştirilmiyor. Son 6 ayda Samandıra'ya 1 kez bile gitmedim. Kendi göbeklerini kendileri kessin dedim. Bundan sonra daha çok gideceğim. Bosman kurallarından sonra kulüpler mağdur durumda kalıyor. 4 futbolcuyla anlaştık! Ama açıklayamam. Ayın 17'sinde açıklayacağız. 3 tane de hocayla görüşüyoruz, buna pazartesi ya da salı günü karar vereceğiz. Daha ortada resmi bir şey yokken TV'lere çıkıp 'Aykut Kocaman gelmesin' diyorlar! Ya sen kimsin. Sen mi karar vereceksin? Basında bazıları iyice kahvedeki insanlar gibi oldu. Bırak Fenerbahçe camiası karar versin. Sen mi vereceksin kararı?

''Euroleague'den 3.5 milyon avro gelir...''

''EuroLeague'in yüzde 75'i 11 takımındır. Herkesin yüzde 7'ye yakındır. Yüzde 25'i diğer Avrupa'nın basketbol liglerinindir. Fenerbahçe; Euroleague'in ortağıdır, mal sahibidir. Euroleague yaşadığı müddetçe bu böyledir. Euroleague'nin 11 ortağı vardır, buranın yüzde 7 ortağıyız. Euroleague'den kulübümüze bu sezon 3.5 milyon avro gelir gelmiştir. Sponsor ve bilet satışı hariçtir''

''Fikret Orman kendi kendine çelişiyor''

Beşiktaş başkanına hergün cevap versem burada sürekli kavga çıkar. Başarısızlığımızın en büyük sebebi TFF ve hakemlerdir. Fikret Orman kendi kendine çelişiyor. Takımı Euroleague'de Top 16'ya kaldığında 'biz şampiyon olacağız' demişti. Şimdi diyor ki "orada hırsızlık var" Nasıl yapılıyor hırsızlık söylesin de biz de gidip yağmalayalım. Fikret Orman saçma sapan konuşmuş! Sayın başkan ne söylediğinin farkında değil. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu onu ezdi. "Bayrağı astık, yakıyorlar. Ya niye yakıyorsunuz? Gelin sizde yanına kalın. Barış, dostluk diyorsunuz gelin asın. Şenol Güneş, oyuncularımız ve Obradovic'i tebrik etmek için bizlere tebrik mesajı gönderdi. Beşiktaş antetli bir kağıt değil. Boş beyaz bir kağıt. Ben de kendisine teşekkür mesajı gönderdim. Jeremain Lens konusunda kulübüyle görüştük. Beşiktaş'a gidecek diyorlar, gidebilir. Biz o komplekslerimizi aştık. Biz onlardan kimseyi almayız. Rahat olsunlar''

Aziz Yıldırım, elindeki kağıdı üyelere göstererek ''Quaresma'nın menajerinin, Hasan Çetinkaya'ya gönderdiği maildir, 26 Aralık 2016 Pazartesi! İki yıllık kontrat, 1 yılı opsiyonlu diyor. Serbest transfer. 3.5 milyon euro net diyor, komisyon da 1-1.5 milyon istiyor'' ifadelerini kullandı.

''Bir de Beşiktaş'ın meşhur duruşu var. Ya siz Süleyman Abi için 'Ahmet Dursun, Seba gitsin' diye bağırdınız. Süleyman Seba benim dostumdu. Onun adını kullanarak bir duruş diye tutturmuşsunuz. Ya biz onunla oturup muhabbet ederdik. 1959 yılında lig başlamış, şampiyonlar belli. Galatasaray 20, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 13.Diyorlar ki '2 yıldız eklediler' Bunlar gittiler bu ligin prosedürünün başlamasından önceki yıllardaki şampiyonlukları istedi. Burada zorbalıkla yapılan bir operasyon var. Kanuni bir iş yoktur. Sonra 'duruşumuz var' diyorlar. Duruş varsa iade edin! Robin van Persie'yi Beşiktaş alıyormuş, biz almışız. Yönetim niye böyle yapıyorsunuz, başımıza iş alıyorsunuz. Euroleague için 'hırsızlık' diyorlar! Bunu buraya devlet getirdi. Öyle bir şey olsa getirir miydi? Siz her gün Fenerbahçe'yi konuşuyorsunuz, biz Beşiktaş'ı konuşuyor muyuz? Bu kadar Fenerbahçe kompleksine girmeyin''

''Bütün borçların altında imzamız vardır''

''Bütün borçların altında imzamız vardır, devletten hiçbir şey istemedik. Amatör şubelere yaklaşık 200 milyon Dolar harcadık. Yatırımlarımız var. Bunları satarsak 320 milyon dolar para girer kasaya. Fenerbahçe'nin borcu 1-2 milyar diye atıyorsunuz. Beşiktaş stadının yapımı için 50 milyon Dolar para aldı. Stadının yapımını sağladı. Üniversitede işlemlerin sonuna geldik. Ana merkezi Fikirtepe'de olacak gibi görünüyor''

"Dar ağacında olsam bile son sözüm Fenerbahçe"

''Herkes 3 Temmuz Aziz Yıldırım operasyonu diyor. 3 Temmuz'da esas mağdur olan Fenerbahçe'dir. Milyar Euro'ları gitti! Yargıtay kararı çıkınca ben olsam da olmasam da hesap soracağız. Bana laf edenler gitsinler bir sene Fenerbahçe için 1 yıl hapis yatsın ondan sonra görüşelim. Savcı son sözümü sorduğunda "Dar ağacında olsam bile son sözüm Fenerbahçe" dedim. 2018'de aday olacak adaylara sesleniyorum. Mutlaka projeler hazırlasınlar. 2009'da Bursaspor'u şampiyon yapanlar, bugün bakalım ne hediye verecekler görelim bakalım. Bursaspor bugün küme düşecek mi?''