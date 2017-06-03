İŞTE KAYSERİSPOR - İ. BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kayserispor - İ. Başakşehir maçında ilk 11'ler
Bugün 14:00'da başlayacak Kayserispor - İ. Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 34. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Barış Şimşek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Kayserispor: Adewole Raheem Lawal, Muammer Zülfikar Yıldırım, Levent Gülen, Rajko Rotman, Umut Bulut, Deniz Türüç, Erkan Kaş, Ryan Isaac Mendes, Efe Halil Özarslan, Hakan Aslantaş, Güray Vural
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
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İ. Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Bekir İrtegün, Joseph Larweh Attamah, Cengiz Ünder, Stefano Napoleonı, Mahmut Tekdemir, Sheyı Emmanuel Adebayor, Alparslan Erdem
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Barış Şimşek, Mustafa Emre Eyisoy, Serdar Diyadin, Koray Gençerler
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