İSTANBULSPOR'DA YOL AYRIMI

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grubu şampiyon olarak tamamlayarak TFF 1. Lig'e yükselen İstanbulspor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "2015-2016 sezonundan itibaren kulübümüzde görev alan, hedeflediğimiz şampiyonluk kupası için canıgönülden çalışarak İstanbulspor'un 8 yıl aradan sonra TFF 1. Lig'e büyük pay sahibi olan teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

Yalçın Koşukavak ve ekibine İstanbulspor'a kattıklarından dolayı teşekkür edilen açıklamada, "Bilinmesini isteriz ki Yalçın Koşukavak ve ekibinin İstanbulspor'a kazandırdığı tüm değerler her zaman hatıralarımızda kalacaktır. Yalçın Koşukavak ve ekibine bundan sonraki hayatlarında sağlıklı ve başarı dolu yıllar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.