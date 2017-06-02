PEREİRA'NIN 1860'I ŞİMDİ DE AMATÖRE DÜŞTÜ!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Alman ekibi 1860 Münih, 3. lig için lisans alamadı. Almanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, ikinci lige veda eden 1860 Münih'e, 3. lig için gerekli başvuruyu zamanında yapmaması nedeniyle lisans verilmediği ifade edildi.

Mavi-beyazlı ekibin, 2017-2018 sezonunda hangi ligde oynayacağının ise henüz belli olmadığı kaydedildi.

1860 Münih'ten yapılan açıklamada ise, lisans için gerekli paranın başvuru süresinin bitimine kadar kendilerine ulaşmadığı ve kulübün sportif faaliyetlerini sürdürmesi için çözüm bulmaya odaklanıldığı bildirildi.

Kulübün hissedarlarından Ürdünlü iş adamı Hasan Ismaik'in, takımın 3. ligde oynayabilmesi için alınması gereken lisans bedeli olan 10 milyon avroyu ödemeyi reddettiği kaydedildi.

Ismaik, yaptığı açıklamada, bu şartlar altında kulübün 3. ligde faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli finansmanı sağlayamayacağını açıkladı. Son ana kadar bir çözüm bulmak için çabaladığını belirten Ismaik, ancak talep ettiği konulara duyarsız kalındığını vurguladı.

Hasan Ismaik, 1860 Münih'i 4. veya 5. ligde de destekleyeceğini belirtti.

Bavyera Futbol Federasyonu Başkanı Rainer Koch, mavi-beyazlıların müracaat etmesi ve koşulları yerine getirmesi durumunda Almanya 4. Futbol Ligi'nin gelecek sezon 19 takım ile oynanacağını ifade etti.

1860 Münih'in Alman futbolunda önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Koch, mavi-beyazlılara, yeniden profesyonel futbolda yer alması konusunda destek vereceklerini kaydetti.

Almanya'nın köklü kulüpleri arasında yer alan 1860 Münih, bu sezon mücadele ettiği ikinci ligi 16. sırada tamamlamıştı.

Kümede kalabilmek adına 3. Ligi üçüncü sırada bitiren Jahn Regensburg ile play-out maçları oynayan Münih ekibi, 1-1 ve 2-0'lık sonuçlarla ikinci lige veda etmişti.

Yaklaşık 20 bin üyesi bulunan ve 1966'da Bundesliga'da şampiyonluk yaşayan Bavyera temsilcisi, 2011'de maddi sorunlar yaşamıştı. Ürdünlü iş adamı Ismaik, yaptığı yatırımla kulübü iflastan kurtarmıştı.