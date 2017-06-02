GAZİANTESPOR'DAN FARKLI VEDA!

Spor Toto Süper Lig'i beşinci sırada tamamlamayı garantileyen Antalyaspor, son hafta maçında küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor ile karşı karşıya geldi.
Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmada 90 dakika Antalyaspor'un 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Antalyaspor, bu galibiyetle puanını 58'e yükselterek ligi 5. sırada tamamladı. Akdeniz ekibi, Atiker Konyaspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Avrupa kupalarına katılma şansını yitirmişti.
Önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Gaziantepspor ise 26 puanla Süper Lig'e veda etti.