VE AYKUT KOCAMAN KARARINI VERDİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşarak son yıllardaki yükselişini zirveye taşıyan Konyaspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Teknik direktör Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor yönetimine, gelecek sezon takımın başında olmayacağını açıkladı.

Antrenman öncesi futbolcularla da toplantı yapan Kocaman, öğrencilerine kısa bir veda konuşması yaptı.

Konyaspor, Aykut Kocaman ile birlikte tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'ne katılmış ve Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

Kocaman isminin kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak resmen açıklanması bekleniyor.

ATİKER KONYASPOR'DAN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman akşam saatlerinde futbol komitemizle bir araya geldi.

Başkanımız Ahmet Şan'ın da yer aldığı görüşmede sayın hocamız Aykut Kocaman, komitemizden izin ve müsaade istediğini beyan etti. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman toplantıda Konya'da güzel günler geçirdiğini, yönetim, teknik heyet, futbolcular, taraftarlarla birlikte büyük başarılara imza atıldığını söyledi.

Futbol komitemiz bu görüşmenin ardından yönetim kurulunun toplanmasını ve konunun değerlendirilmesini kararlaştırdı. Yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından teknik direktörümüzle ilgili alınacak kararın kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.

Kayacık tesislerinde gerçekleşen bu görüşmenin ardından futbol komitemiz teknik heyet ve futbolcularımızı Galatasaray maçı için tesislerden uğurladı."