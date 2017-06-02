GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA MAÇ SONU

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Ümit Özat, maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

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Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Ümit Özat, maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Ümit Özat: "Önümüzdeki sene Gençlerbirliği tarihinin en zor sezonu olacak"

"Güzel bir bitiriş olduğunu belirten Özat, Oyuncularımı kutluyorum. Bu sezon bize emeği geçen bütün çalışanlarımıza, oyuncularımıza, malzemecilerimize teşekkür ediyorum. Güzel bir sezon oldu. İyide kapattık. Bir insan daha ne ister bu şartlarda İnşallah güzel bir tatil yapıp gelecek sezona kilo vermiş olarak, daha fit, daha dinç bir şekilde girmek istiyoruz ifadelerini kullandı.



Yeni sezonla ilgili projelerinin sorulması üzerine Özat, 3 büyükler ilk sıraları parsellemiş durumda. Bunların maddi olarak da bütçelerine baktığımız zaman bizlerden çok çok önde olduğu bir gerçek. Biz 5 ile 8 arasında yer almaya çalışacağız ama önümüzdeki sezon bu kulübün tarihin en zor senesi olacak. Çünkü bir çınardan aldığımız kulübü, yeni statla yeni sezona başlamak o dezavantajı inşallah en az seviyede yaşarız. Önümüzdeki sene Gençlerbirliği tarihinin en zor sezonu olacak. iskeleti koruyarak daha büyük başarıların yakalanabileceğini düşünüyorum. Benim için başarı istikrar. Yani Bursaspor şampiyon oldu arkası yok. Bir takım UEFA kupasını aldı arkası yok. Bir sene 2'nci, 3'üncü olup ertesi sene küme düşmeye oynayacaksam her sene ilk 8, ilk 10'un içerisinde olmayı tercih ederim. Burada bir şeyler aranıyor. Ne arandığını ben az çok tahmin edebiliyorum. Herkes istiyor ki çok pahalı transferler olsun bizim böyle bir durumumuz yok. Bizim arkamızda kitleler yok. Bu takım diğerleri gibi bir sorun yaşarsa bir daha toparlanamaz" açıklamasında bulundu.



Kemal Özdeş: "Kasımpaşa bir organizasyon ve vizyon kulübü"



Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş,Ligin son haftasıydı diyerek şu açıklamaları yaptı



"Aynı sırada olan 2 takımın mücadelesiydi. Sıralamayı belirleyecek bir maçtı. Belki bie 8'incilik maçı gibiydi. Bugün berabvere bile kalsak 8'inci bitirecektik. Ona rağmen ilk yarı Gençlerbirliği takımı daha çok topa sahip oldu, daha gol atabilecek pozisyonşara yaklaştı. Son dakikda yediğimiz gol ile geriye düştük.Oyunun ikinci yarısında her iki takımın temposu da iki amacı olan takımın mücadelesi şeklinde geçti. İkinci yarı pozisyonşar bulduk, daha ileride oynadık. Son ana kadar beraberliği getirecek golü kovaladık. Ligi ilk 10 içerisinde bitiriyoruz. Bizim için 10 sırada ligi bitirmek için başarı değil. Daha yukarılarda olmalıydık. Belki kupayla birlikte bunu sürdürmenin zorluklarını yaşadık. Bugün lig sıralamasında sadece 5., 6., 7. sıradaki takımlardan puan alamamışız. Bu da sanıyorum sıralamayı belirledi. Kasımpaşa bir organizasyon ve vizyon kulübü. Bu sene gelecek senenin alt yapısı olacak. Gelecek sene de hedefimzi lig de üst sıraları kovalayan bir Kasımpaşa. Şampiyon olan Beşiktaş'ı kutluyorum. Kupa Şampiyonu olan Konyaspor'u kutluyorum. Ligden düşen takımlara geçmiş olsun diyorum. Renkli güzel bir lig geçti"