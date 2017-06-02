YENİ STATTA 2 SEZONDA 2 ŞAMPİYONLUK

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, Vodafone Stadı'nda üst üste ikinci kez kupa kaldırmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekiple Osmanlıspor arasındaki karşılaşmada iki gol atılırsa Vodafone Stadı'nda taraftarlar 100. golü izleyecek.

Siyah-beyazlı takım, BJK İnönü Stadı'nın yerine yapılan ve Vodafone Stadı adını alan Dolmabahçe'deki yerinde, taraftarlarına üst üste ikinci şampiyonluk coşkusunu yaşatacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında yarın Osmanlıspor ile yapacağı karşılaşmayla şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Yeni statta 2 sezonda 2 şampiyonluk

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Stadı'nın hizmete girmesi sonrası kısa sürede iki şampiyonluk yaşamayı başardı.

Beşiktaş, 11 Nisan 2016'da hizmete giren yeni stadında geçen sezon ligde 3 iç saha karşılaşmasına çıktı. Bursaspor maçıyla ilk kez Vodafone Stadı'nda taraftarlarının önüne çıkan siyah-beyazlılar, burada kısa sürede ikinci şampiyonluk kupasına kavuşacak.

Geçen sezon sahasında şampiyonluğunu ilan etti

Siyah-beyazlı takım, geçen sezon elde ettiği şampiyonluğu Vodafone Stadı'nda Osmanlıspor ile yaptığı karşılaşmayı kazanarak ilan etti.

Stadındaki ilk maçında Bursaspor'u 3-2 mağlup eden ve ardından Kayserispor'a 4-0 üstünlük kuran Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Osmanlıspor'u Vodafone Stadı'nda 3-1 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Bu sefer Osmanlıspor maçıyla kupayı kaldıracak

Beşiktaş, Vodafone Stadı'nda Osmanlıspor'la yapacağı karşılaşmayla bu sefer şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantepspor ile yaptığı maçı 4-0 kazanarak şampiyonluğu garantileyen siyah-beyazlılar, kupasını ise 34. haftadaki Osmanlıspor maçında alacak.

Ligde rakiplerine büyük üstünlük kurdu

Siyah-beyazlılar, Vodafone Stadı'nda lig maçlarında rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

Beşiktaş, ligin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası da olmak üzere Dolmabahçe'deki statta toplam 29 kez rakiplerini konuk etti. Bu maçların 21'ini kazanan siyah-beyazlılar, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Vodafone Stadı'ndaki tek yenilgisini bu sezon Türkiye Kupası çeyrek finalinde 1-0 mağlup olduğu Fenerbahçe karşısında aldı.

Geçen sezonun son bölümünden itibaren stadında 19 lig maçına çıkan Beşiktaş, 15 galibiyet ve 4 beraberlikle 49 puan topladı. Avrupa kupalarında 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve beraberlik alan siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Vodafone Stadı'nda "dalya"ya 2 gol kaldı

Siyah-beyazlı ekibin Osmanlıspor ile yapacağı lig maçında 100. gol heyecanı yaşanacak.

Hizmete girdiği ilk maçtan itibaren keyifli ve gollü maçlara sahne olan Vodafone Stadı'nda Beşiktaş ve rakipleri şu ana dek toplam 98 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekip, bunların 70'ine imza atarken, konuk takımlar 28 kez fileleri havalandırdı.

Vodafone Stadı'nda 29 maçta 98 gol atılarak 3,3 gol ortalaması yakalandı. 29 karşılaşmada 70 gol atan Beşiktaş ise 2,4 gol ortalamasıyla oynadı.

Ligde 68 gol atıldı

Beşiktaş'ın Dolmabahçe'deki stadında yaptığı 19 karşılaşmada 68 gol kaydedildi.

Siyah-beyazlı takım, bu 19 karşılaşmada toplam 50 gol kaydederek 2,6 ortalama tutturdu. Vodafone Stadı'nda Beşiktaş'a konuk olan ekipler ise 18 gol attı.

Bu stattaki 6 Avrupa kupası maçında Beşiktaş 13, rakipleri de 8 gol attı. Türkiye Kupası'ndaki 4 maçta siyah-beyazlılar 7 kez fileleri havalandırıp, kalesinde 2 gol gördü.