DEVLER LİGİ'NİN İLK GOLÜ AMOKACHİ'DEN

Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1992'de Şampiyonlar Ligi olarak değiştirilmesinin ardından ilk golü, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Daniel Amokachi kaydetti.
Nijeryalı futbolcu, Belçika'nın Club Brugge takımında oynarken, CSKA Moskova'yı 1-0 yendikleri maçın 17. dakikasında attığı golle, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk golüne de imza atmış oldu.
Yüzüncü gol, Barcelona'da Romario'dan, bininci gol PSV'de Dmitri Khokhlov'dan, 2 bininci gol Boavista'da Erwin Sanchez'den, 3 bininci gol Juventus'ta David Trezeguet'den, 4 bininci gol Liverpool'da Peter Crouch'tan, 5 bininci gol Benfica'da Luisao'dan, 6 bininci gol Borussia Dortmund'da Mario Götze'den, 7 bininci gol Paris Saint-Germain'de Angel Di Maria'dan geldi.