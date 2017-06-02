Devler Ligi'nin ilk golü Amokachi'den
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DEVLER LİGİ'NİN İLK GOLÜ AMOKACHİ'DEN

Devler Ligi'nin ilk golü Amokachi'den

Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1992'de Şampiyonlar Ligi olarak değiştirilmesinin ardından ilk golü, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Daniel Amokachi kaydetti.

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Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1992'de Şampiyonlar Ligi olarak değiştirilmesinin ardından ilk golü, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Daniel Amokachi kaydetti.

Nijeryalı futbolcu, Belçika'nın Club Brugge takımında oynarken, CSKA Moskova'yı 1-0 yendikleri maçın 17. dakikasında attığı golle, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk golüne de imza atmış oldu.

Yüzüncü gol, Barcelona'da Romario'dan, bininci gol PSV'de Dmitri Khokhlov'dan, 2 bininci gol Boavista'da Erwin Sanchez'den, 3 bininci gol Juventus'ta David Trezeguet'den, 4 bininci gol Liverpool'da Peter Crouch'tan, 5 bininci gol Benfica'da Luisao'dan, 6 bininci gol Borussia Dortmund'da Mario Götze'den, 7 bininci gol Paris Saint-Germain'de Angel Di Maria'dan geldi.

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