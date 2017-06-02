1,2 MİLYAR AVROLUK FİNAL

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid ve İtalya'nın Juventus takımlarının toplam futbolcu değeri 1 milyar 212 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Real Madrid'in tahmini piyasa değeri 764 milyon 800 bin, Juventus'un ise 447 milyon 200 bin avro.

Real Madrid'in Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo 100 milyon avro, Juventus'un Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain ise 75 milyon avro güncel piyasa değeri ile en pahalı futbolcular olarak göze çarpıyor.

Real Madrid'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro) Cristiano Ronaldo 100 milyon Gareth Bale 90 milyon Karim Benzema 60 milyon Toni Kroos 60 milyon James Rodriguez 50 milyon Luka Modric 45 milyon Alvaro Morata 40 milyon Sergio Ramos 40 milyon Isco 35 milyon Raphael Varane 35 milyon Marcelo 32 milyon Dani Carvajal 30 milyon Casemiro 25 milyon Mateo Kovacic 25 milyon Keylor Navas 18 milyon Danilo 16 milyon Marco Asensio 15 milyon Lucas Vazquez 15 milyon Nacho Fernandez 10 milyon Fabio Coentrao 7,5 milyon Kiko Casilla 6 milyon Pepe 5 milyon Mariano Diaz 5 milyon Ruben Yanez 300 bin TOPLAM 764 milyon 800 bin





Juventus'ta futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle: