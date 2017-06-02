1,2 milyar avroluk final
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1,2 MİLYAR AVROLUK FİNAL

1,2 milyar avroluk final

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid ve İtalya'nın Juventus takımlarının toplam futbolcu değeri 1 milyar 212 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid ve İtalya'nın Juventus takımlarının toplam futbolcu değeri 1 milyar 212 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Real Madrid'in tahmini piyasa değeri 764 milyon 800 bin, Juventus'un ise 447 milyon 200 bin avro.

Real Madrid'in Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo 100 milyon avro, Juventus'un Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain ise 75 milyon avro güncel piyasa değeri ile en pahalı futbolcular olarak göze çarpıyor.

Real Madrid'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro)
Cristiano Ronaldo 100 milyon
Gareth Bale 90 milyon
Karim Benzema 60 milyon
Toni Kroos 60 milyon
James Rodriguez 50 milyon
Luka Modric 45 milyon
Alvaro Morata 40 milyon
Sergio Ramos 40 milyon
Isco 35 milyon
Raphael Varane 35 milyon
Marcelo 32 milyon
Dani Carvajal 30 milyon
Casemiro 25 milyon
Mateo Kovacic 25 milyon
Keylor Navas 18 milyon
Danilo 16 milyon
Marco Asensio 15 milyon
Lucas Vazquez 15 milyon
Nacho Fernandez 10 milyon
Fabio Coentrao 7,5 milyon
Kiko Casilla 6 milyon
Pepe 5 milyon
Mariano Diaz 5 milyon
Ruben Yanez 300 bin
TOPLAM 764 milyon 800 bin
 


Juventus'ta futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro)
Gonzalo Higuain 75 milyon
Paulo Dybala 50 milyon
Leonardo Bonucci 40 milyon
Miralem Pjanic 38 milyon
Alex Sandro 30 milyon
Claudio Marchisio 28 milyon
Juan Cuadrado 25 milyon
Sami Khedira 23 milyon
Mario Mandzukic 18 milyon
Marko Pjaca 18 milyon
Daniele Rugani 17 milyon
Medhi Benatia 15 milyon
Stefano Sturaro 11,5 milyon
Kwadwo Asamoah 11 milyon
Giorgio Chiellini 10 milyon
Tomas Rincon 9 milyon
Mario Lemina 8 milyon
Dani Alves 6 milyon
Neto 6 milyon
Stephan Lichtsteiner 4 milyon
Gianluigi Buffon 2 milyon
Andrea Barzagli 2 milyon
Federico Mattiello 400 bin
Emil Audero 300 bin
TOPLAM 447 milyon 200 bin
 
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