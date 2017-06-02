BURSASPOR'UN KADER MAÇI

Spor Toto Süper Lig’de 2016-2017 sezonunun son haftasına gelinirken, Adanaspor ve Gaziantepspor’un ardından ligden düşen son takım da 3 Haziran Cumartesi günü belli olacak. Ligde kalma savaşı veren Bursaspor, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlılardan 2 puan geride olan Çaykur Rizespor ise Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek.

Kader maçları 17.00’de başlayacak

Saat 17.00’de başlayacak olan müsabakalarda Çaykur Rizespor’un Aytemiz Alanyaspor’u mağlup etmesi durumunda Bursaspor’un Trabzonspor’u yenmekten başka seçeneği bulunmuyor. Rizespor’un puan kaybetmesi halinde ise Bursaspor’un alacağı her sonuç Rize ekibini bir alt lige düşürecek.

Trabzonspor ile 81. randevu

Bursaspor, deplasmanda karşılaşacağı bordo-mavili rakibi ile Süper Lig tarihinde 81 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Karadeniz ekibi 41 defa galibiyete uzanan taraf olurken, Bursaspor ise 11 müsabakada hanesine 3 puan yazdırdı. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Timsah, Trabzon’da bir kez kazanabildi

Yeşil-beyazlı takım, Trabzon deplasmanında oynadığı 40 karşılaşmada 13 beraberlik, 26 mağlubiyet elde etti. Yalnızca 1 kez rakibini deplasmanda mağlup edebilen Bursaspor'un 1-0'lık sonuçla galibiyete uzandığı karşılaşmadaki golünü de Batalla kaydetmişti.

Bursaspor küme düşerse bir ilk yaşanacak

Yeşil-beyazlı ekip, küme düşmesi halinde Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayıp küme düşen ilk takım olacak. Bursaspor, daha önce 2004 yılında bir alt lige düşmüş ve iki sezon sonra şampiyon olarak lige geri dönmüştü.

Hakem Fırat Aydınus

Şenol Güneş Spor Kompleksinde saat 17.00’de başlayacak olan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat.

Bursaspor, Trabzonspor maçına hazır

Bursaspor, deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Ordu'da tamamladı.

Ordu 19 Eylül Stadı'nda antrenör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Yeşil-beyazlı ekip, ısınma koşularıyla başladığı idmana 5'e 2 pas ve pres organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, taktik ve çabukluk çalışmalarıyla tamamlandı.

Öte yandan, antrenmandan sonra Ordusporlu bir grup taraftar, Bursasporlu futbolculara çiçek vererek sevgi gösterisinde bulundu.

Trabzonspor karşısında yeşil-beyazlılara başarılar da dileyen taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bursaspor kafilesi, antrenmanın ardından maç için Trabzon'a gitti.