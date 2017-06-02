MURATBEY UŞAK'TA BULKAZ İLE YOLA DEVAM

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Muratbey Uşak'ta başantrenör Ozan Bulkaz'ın sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Kırmızı-siyahlı ekibin, Uşak Belediyesi bünyesindeki Uşak Taş İşletmeciliği Anonim Şirketi'ne (UTAŞ) devredilmesiyle ilgili Uşak Valiliğinde imza töreni düzenlendi.

Töreninde konuşan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, kent adına önemli bir gün yaşadıklarını belirterek, "Spora önem veren bir şehiriz. Basketbol takımımız uzun yıllardır süper ligde mücadele ediyor. Uşak Belediyesi olarak takımımızın yönetimini UTAŞ şirketimiz bünyesine aldık." diye konuştu.

Protokol imza töreninin ardından Muratbey Uşak Başantrenörü Ozan Bulkaz ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

Başkan Cahan, Bulkaz'ın uzun yıllar takıma emek verdiğini aktararak, "Basketbol takımımızı bugüne getiren Ozan Bulkaz hocamız ile yolumuza devam edeceğiz. Ozan hoca ile imzaladığımız sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum. Uşak'ta hem basketbolda hemde futbolda güzel günler bizi bekliyor. Şu an bir isim değişikliği yok, sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Uşak Valisi Ahmet Okur ise Muratbey Uşak'ın bir çok başarıya imza attığını ve daha iyi yerlere geleceğini kaydederek, "Muratbey Uşak gelecek sezon için çalışmalara başladı. Bugün burada bir irade beyanı için toplandık. Ozan hoca önümüzdeki sezonda ekibiyle birlikte olacak. Ben takımın başarılı olacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun." şeklinde görüş belirtti.