TARİHE GEÇMEK İÇİN TATAMİYE ÇIKACAK

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman, Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez şampiyon olarak tarihe geçmek istediğini söyledi.

Çankaya Savunma Sanatları Spor Kulübünde çalışmalarını sürdüren İrem, AA'ya yaptığı açıklamada, Muju kentinde, 24-30 Haziran'da gerçekleştirilecek müsabakalarda tatamiye çıkacağını belirtti.

Güney Kore'nin tekvandonun ana yurdu olduğunu anlatan 22 yaşındaki İrem Yaman, "Adımı tarihe yazdırmak için ikinci kez üst üste dünya şampiyonu olmayı çok istiyorum." dedi.

Üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaşmak için çalışacağını dile getiren başarılı tekvandocu, "Bazen çok heyecan insanı olumsuz da etkiliyor. Ben olumluya çevirmeye çalışacağım. İkinci kez üst üste dünya şampiyonluğunu çok istiyorum. İlk dünya şampiyonu olduğumdan itibaren ikincisi için çok çalışıyorum. Bunu çok hayal ediyorum. En büyük hedefim şu anda bu. İnşallah olur." diye konuştu.

Avrupa'da maç yaptıkları rakiplerini tanıdıklarını vurgulayan İrem Yaman, şunları kaydetti:

"Çinliler, Güney Koreliler ve Tayvanlılar ile çok fazla maç yapma şansımız olmadı. Buradan bir sürpriz çıkabilir. Avrupa'da şu anda yenildiğim hiçbir sporcu yok. Dünya şampiyonu olan 5 kadın sporcuyuz. Bu çok sıradan bir durum oldu. İkinci kez dünya şampiyonu olursam bunu yapan ilk kişi ben olacağım. Tarihe geçeceğim. Adım her zaman duyulacak. 'Üst üste iki dünya şampiyonluğu bulunan kim var?' dediklerinde 'Sadece İrem Yaman var.' diyecekler. Adımı tarihe yazdırmak için bunu çok istiyorum."

Şampiyonluğa inandı

İrem Yaman, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılarak şampiyon olacağına inandığını vurguladı.

2020 Tokyo'ya kadar 2 Dünya, bir Avrupa Şampiyonası'na katılabileceğini dile getiren İrem, "İki yıldır hem dünyada, hem Avrupa'da sıkletimde şampiyonum. Buralarda şampiyon olduktan sonra hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları. Gerçekten olimpiyatlara gitmeyi değil, orada şampiyon olmayı çok istiyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları için kendime çok inanıyorum. Zaten rakibim de yok. 2020 Tokyo'da şampiyon benim" değerlendirmesini yaptı.

Şimdiden Tokyo Olimpiyatları'nın heyecanını yaşadığını belirten İrem, "Orada olabileceğimi hayal edebiliyorum. 2020 Tokyo için önümdeki tüm engelleri aşıp, olimpiyatlara gideceğimi biliyorum. Bunun için de çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"Spora ara vermeyi düşünüyorum"

Antrenörü ve babası Hasan Yaman ile çalışmalarını sürdüren İrem, aktif sporculuğun kişiyi fazlasıyla yorduğunu dile getirdi. "Spora ara vermeyi düşünüyorum." diyen genç tekvandocu, şöyle devam etti:

"Üç yıldır yurt dışında maçlara gidiyorum. Bu spora 9 yaşımda başladım. Spor gerçekten çok yoruyor. Maçtan önce kilonu ayarlamak bile insanı bazen yoruyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra fiziken, ruhen ve bedenen iyi olabilirsem kafam rahat ederse bir olimpiyat daha görmeyi isterim. Kendimde bir yorgunluk hissedersem ki, 2020'ye kadar olan süreç çok uzun ve yorucu olacak, 2020'den sonra ne olabilir, bilmiyorum. Bir tatil yapmayı planlıyorum."

Başarıyı geç yakaladı

Son Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında altın madalyanın sahibi olan İrem Yaman, "22 yaşındayım. Başarı bana çok geç geldi. Benim hiç Türkiye şampiyonluğum yok. Bu herkese garip geliyor. Milli takım seçmelerinin ardından ilk Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldum" diye konuştu.

Yurt dışındaki turnuvalarda da iyi bir performans sergilediğini anlatan İrem, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerde ve altyapılarda derecem olmadan büyüklerde şampiyonluklara ulaştım. Bu benim hırsımdan kaynaklanıyor. Her yenildiğimde bırakmayı düşünmedim. Tekrar devam ettim. Bir şeyler olacağını biliyordum. Kendime inandım. Bunda babamın büyük bir payı var. Onunla beraber antrenmanlarımızı devam ettirdik. Her yenildiğimde ilerleyebilmem için beni motive etti."