SAĞLAM'DAN YENİ MALATYASPOR AÇIKLAMASI

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaştığı iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

Sağlam, yaptığı açıklamada, hiçbir şekilde transfer görüşmesi yapmamasına rağmen Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladığı yönündeki haberleri hayret ve şaşkınlıkla okuduğunu kaydetti.

Transfer haberlerine tepki gösteren Sağlam, "Son dönemde görüşme yaptığım kulüpler içerisinde Evkur Yeni Malatyaspor kesinlikle yoktur. Bununla beraber 30 yıllık tertemiz futbol kariyerime zarar vermek adına, maksatlı bir şekilde her transfer dönemi ismimi hain terör örgütü FETÖ ile yan yana getirmeye çalışan, Allah korkusu olmayan, kıskançlık ve dedikodu kültürüyle yoğrulmuş kişilerle hukuki hesaplaşmamı sürdüreceğimin de bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Sağlam, vatanına, milletine ve bayrağına son derece bağlı, ay-yıldızlı formayı onlarca kez giymenin gururunu yaşamış bir futbol adamı olarak, ülke futboluna katkı sağlamak adına neler yapılabileceğinin tartışılmasının tüm bu kişisel menfaat çatışmalarından daha değerli olduğu görüşünü taşıdığını aktararak, "20 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı ve tüm futbol ailesiyle birlikte benim de hazır bulunduğum 'Futbol Zirvesi' organizasyonunda net şekilde ortaya konulan, ülke sporuna nasıl değer katılacağının planlanması ve konuşulması, kesinlikle önceliğimiz olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.