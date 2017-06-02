Roberto Carlos yeniden sahada!
﻿
Site İçi Arama
﻿

ROBERTO CARLOS YENİDEN SAHADA!

Roberto Carlos yeniden sahada!

Brezilyalı efsane futbolcu Roberto Carlos, Pakistan'da düzenlenecek gösteri maçında sahaya çıkacak.

292 Okunma

Brezilyalı efsane futbolcu Roberto Carlos, Pakistan'da düzenlenecek gösteri maçında sahaya çıkacak.

Pakistan Leisure Ligi tarafından organize edilecek karşılaşmada, 2007-2009 yıllarında Fenerbahçe'de forma giyen 44 yaşındaki futbol adamı da yer alacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'un teknik direktörlüğünü de üstlenen Roberto Carlos, video mesajda, "Selamun aleyküm, Pakistan!" ifadesini kullandı.

Futbol kariyerinde Brezilya Milli Takımı'nda 2002 FIFA Dünya Kupası ve İspanyol ekibi Real Madrid'de lig ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferleri yaşayan Roberto Carlos, gösteri maçına ilişkin, "Umarım herkes eğlenir çünkü benim için inanılmaz bir deneyim olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gösteri maçında Roberto Carlos'un yanı sıra eski futbolcular Ronaldinho, Robert Pires, Luis Boa Morte, David James, Nicolas Anelka ve George Boateng de forma giyecek.

ETİKETLER
Gençlerbirliği - Kasımpaşa maç sonu
Gençlerbirliği, galibiyetle sezonu bitirdi
Gençlerbirliği - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Beşiktaş ile Osmanlıspor 16. randevuda
1
Fethi Yaşar: "Kendileriyle gönül bağımı en iyi Ankaragüçlüler bilir"
Ümit Özat: "Sezonu iyi kapatmalıyız"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿