Antalyaspor 4 - Gaziantepspor 1
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ANTALYASPOR 4 - GAZİANTEPSPOR 1

Antalyaspor 4 - Gaziantepspor 1

Spor Toto Süper Lig 34. haftasında Antalyaspor ile Gaziantepspor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Antalyaspor 4-1 kazandı.

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Antalyaspor 4 - Gaziantepspor 1

Spor Toto Süper Lig 34. haftasında Antalyaspor ile Gaziantepspor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 4-1 kazandı.

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Salih Dursun, Yusuf Çelik (52' Sandro), Jean Makoun, Zeki Yıldırım, Emre Güral (67' Doğukan Sinik), Harun Alpsoy (73' Atakan Cangöz), Jean-armel Drole, Samuel Eto'o

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gaziantepspor: Erten Ersu, Sergei Kislyak, Marcos Pedroso, Alpay Koçaklı, Serkan Bakan (88' ), Anis Ben-hatira, Abdülkadir Kayalı, Khaly Thiam, Doğanay Kılıç, Orkan Çınar, Nabil Ghilas

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Hakem: Suat Arslanboğa, Serkan Gençerler, Samet Çavuş, Hakan Ceylan

Goller: DK 20: Jean-armel Drole (Antalyaspor), DK 28: Serkan Bakan (Gaziantepspor), DK 43: Zeki Yıldırım (Antalyaspor), DK 57: Jean-armel Drole (Antalyaspor), DK 71: Samuel Eto'o (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: DK 20: Yusuf Çelik (Antalyaspor), DK 45: Sergei Kislyak (Gaziantepspor), DK 87: Alpay Koçaklı (Gaziantepspor)

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