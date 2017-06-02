GALATASARAY'IN HEDEFİ SEZONU GALİBİYETLE KAPATMAK

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında 3 Haziran Cumartesi günü Atiker Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, kritik bir müsabaka oynayacak. Ligde çıktığı son 3 maçı kazanan ve 61 puanla averajla Fenerbahçe'nin ardından 4. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, sezonu rakibinin üzerinde tamamlayabilmek için mücadele edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Kazanıp, Fenerbahçe'nin sonucuna bakacak

Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, bir ön eleme az oynayabilmek için Fenerbahçe'nin üzerine çıkmak mecburiyetinde.

Bu hedef doğrultusunda Atiker Konyaspor'u yenmek zorunda olan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de Adanaspor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.

Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitiren ekip, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan, 4. sırada bitiren takım ise 2. ön eleme turundan başlayacak.

Organizasyonda 2. ön eleme turu maçlarının 13 ve 20 Temmuz, 3. ön eleme tur müsabakalarının ise 27 Temmuz ile 3 Ağustos tarihlerinde oynanacak olmasından dolayı, ligi 4. durumda bitirecek ekip, rakibine göre sezonu 2 hafta önce açmak durumunda kalacak.

Sneijder, oynayıp milli takım kampına gidecek

Galatasaray'ın yıldız ismi Wesley Sneijder, Atiker Konyaspor maçında kadroda yer alıp, hemen ardından Hollanda Milli Takımı kampına dahil olacak.

Hollanda'nın 31 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Fas ile yaptığı hazırlık maçı için Galatasaray Kulübünün izniyle milli takıma gidip hemen geri dönen Sneijder, Atiker Konyaspor karşılamasının ardından da bir gün sonra Fildişi Sahili ile yapılacak müsabaka için ülkesinin yolunu tutacak.

Hollanda Milli Takımı formasını 129 kez giyen Sneijder, Fildişi Sahili karşısında süre alması durumunda, bu alanda efsane kaleci Edwin van der Sar'a ait olan rekoru egale edecek.

Podolski son maçına çıkacak

Galatasaraylı oyuncu Lukas Podolski, Atiker Konyaspor önünde Galatasaray kariyerindeki son maçına çıkacak.

Sezon ortasında Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'ye satılan Podolski, Atiker Konyaspor müsabakasında sarı-kırmızılı taraftarlarla vedalaşacak.

Sarı-kırmızılı ekibe 2015-2016 sezonu başında transfer olan Podolski, çıktığı 74 resmi maçta 27 gol üretti.

Üç oyuncunun sözleşmesi bitiyor

Atiker Konyaspor maçıyla Galatasaraylı 3 futbolcunun sözleşmeleri sona erecek. Sarı-kırmızılı ekipte, Sabri Sarıoğlu, Aurelien Chedjou ve kiralık olan Josue Pesqueira'nın mukaveleleri tamamlanmış olacak.

Öte yandan, zaman zaman A takımda şans bulan genç oyunculardan Berk İsmail Ünsal ve Birhan Vatansever'in de sözleşme sürelerinin sonuna gelindi.

Muslera ikinci "dalya" peşinde

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı ekipteki 200. resmi maçına Atiker Konyaspor önünde çıkmaya hazırlanıyor.

Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'in son haftasında yarın Atiker Konyaspor ile sahasında oynayacağı maçta görev alması durumunda ikinci kez "dalya" diyecek.

İtalya'nın Lazio ekibinden 2011-2012 sezonu başında transfer edilen 30 yaşındaki kaleci, geldiği günden bu yana Galatasaray'ın en istikrarlı ismi olarak dikkati çekti.

Kupa şampiyonu Türk Telekom Stadı'nda gelecek

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i penaltılar sonucunda yenerek şampiyonluğa ulaşan Atiker Konyaspor, sezonun son maçını Galatasaray ile oynayacak.

Uzatmalara giden ve şampiyonun penaltı atışları sonucu belirlendiği kupa finalini 31 Mayıs Çarşamba günü oynayan Atiker Konyaspor, oldukça yorucu geçen bu müsabakadan 3 gün sonra Galatasaray'a konuk olacak.

Elde ettiği başarıyla UEFA Avrupa Ligi'ne direkt gruplardan katılma hakkını elde eden Atiker Konyaspor, sarı-kırmızılı ekip önünde rahat bir maça çıkacak.