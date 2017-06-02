Eskişehirspor, play-off finaline odaklandı
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ESKİŞEHİRSPOR, PLAY-OFF FİNALİNE ODAKLANDI

Eskişehirspor, play-off finaline odaklandı

TFF 1. Lig play-off final maçında 4 Haziran Pazar günü Antalya'da Göztepe ile karşılaşacak Eskişehirspor, Süper Lig'e kilitlendi.

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TFF 1. Lig play-off final maçında 4 Haziran Pazar günü Antalya'da Göztepe ile karşılaşacak Eskişehirspor, Süper Lig'e kilitlendi.

Kulüp genel sekreteri Erdal Şahbaz, yaptığı açıklamada, "Yönetimimizle, teknik heyetimizle, futbolcularımızla ve taraftarımızla final maçına hazırız. Göztepe'yi mağlup edip, Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." dedi.

Eskişehirspor'un Süper Lig yolunda bir maçının kaldığını belirten Şahbaz, şöyle konuştu:

"Uzun süredir bunun için mücadele veriyoruz. Tüm hazırlıklarımızı Süper Lig'e çıkmak için yaptık. Eskişehirspor'un layık olduğu yer Süper Lig'dir. Pazar günü de centilmence geçecek maç sonunda gülen taraf olacağız."

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