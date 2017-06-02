Göztepe'de 6 isim Süper Lig'i bir kez daha bekliyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

GÖZTEPE'DE 6 İSİM SÜPER LİG'İ BİR KEZ DAHA BEKLİYOR

Göztepe'de 6 isim Süper Lig'i bir kez daha bekliyor

TFF 1. Lig play-off final maçında 4 Haziran Pazar günü Eskişehirspor'la karşılaşacak Göztepe'de 6 futbolcu, daha önce 13 kez TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

326 Okunma

TFF 1. Lig play-off final maçında 4 Haziran Pazar günü Eskişehirspor'la karşılaşacak Göztepe'de 6 futbolcu, daha önce 13 kez TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başardı. 2007-2008'de play-off'tan Süper Lig'e yükselen Eskişehirspor'un kadrosunda yer alan Doğa Kaya, sezona başladığı Göztepe'de futbolu bırakma kararı almasaydı, play-off final maçında siyah-kırmızılı ekibe rakip olacaktı 

Bu sezon 27 futbolcunun mücadele ettiği Göztepe'de 6 oyuncu, daha önce TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Futbolculardan Murat Akın, daha önce 7 kez bu başarıyı yaşarken, Sinan Özkan 2, Canberk Dilaver, Gençer Cansev, Lokman Gör ve Tayfur Bingöl ise birer defa TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükseldi.

Geçen sezon Adanaspor'la Süper Lig vizesi alan Canberk Dilaver, Alanyaspor'la Süper Lig'e çıkan Sinan Özkan ve Tayfur Bingöl, Göztepe ile Süper Lig'e yükselmeleri halinde üst üste 2. kez bu başarıyı yakalayacak. Murat Akın ise Göztepe ile üst üste 7. kez Süper Lig'e yükselmek için sahaya çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon kadrosunda yer alan isimlerden Emre Aygün, Halil Akbunar'ın yanı sıra genç isimler Göktuğ Bakırbaş, Salim İyik ve Metin Acet, Göztepe'nin 2014-2015 sezonunda TFF 1. Lig'e çıktığı kadroda da yer almıştı.

Göztepe'de daha önce Süper Lig'e yükselme başarı gösteren futbolcular ve bunu başardıkları takımlar şöyle:

Futbolcu Sezon               Takım
Canberk Dilaver 2015-2016 Adanaspor
Gençer Cansev 2013-2014 İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Lokman Gör 2014-2015 Antalyaspor
Sinan Özkan 2011-2012 Elazığspor
  2015-2016 Alanyaspor
Tayfur Bingöl 2015-2016 Alanyaspor
Murat Akın 2008-2009 Kasımpaşa
  2010-2011 Orduspor
  2011-2012 Kasımpaşa
  2012-2013 Konyaspor
  2013-2014

İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  2014-2015 Kayserispor
  2015-2016 Kardemir Karabükspor

 

Futbolu bırakmasaydı Eskişehirspor'a rakip olacaktı

2006-2007'de Gençlerbirliği OFTAŞ, 2007-2008'de ise Eskişehirspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan, bu sezon başında Göztepe'ye transfer olan Doğa Kaya, geride kalan ocak ayında futbolu bırakma kararı aldı.

2007-2008'de play-off'tan Süper Lig'e yükselen Eskişehirspor'un kadrosunda yer alan Doğa Kaya, futbolu bırakma kararı almasaydı, play-off final maçında siyah-kırmızılı ekibe rakip olacaktı.

Doğa Kaya, AA'ya yaptığı açıklamada, Göztepe'nin son dönemde daha iyi bir görüntü çizdiğini, sarı-kırmızılı ekibin savunmadaki eksikliklerini kapattığını söyledi.

Umut ve Jahovic'in hücum hattında uyumlarını sürdürdüklerini, orta alanda Gosso'nun yanı sıra Segbefia'nın da performans olarak en iyi dönemini yaşadığını belirten Doğa Kaya, şöyle konuştu:

"Eskişehirspor'un özellikle savunmada büyük problemi var. Bence maçın favorisi Göztepe. Sahada yer alsam benim için enteresan olurdu. Eskişehirspor'la Süper Lig'e çıktığımız zaman play-off'ta golü ben atmışım. Göztepe'de devam etseydim ve Eskişehirspor'a gol atsaydım trajik bir şey olurdu. Benim için zor bir müsabaka olurdu ama Göztepe ile şampiyonluk yaşamak isterdim."

Doğa Kaya, futbolu bırakma kararında fiziksel yıpranmanın yanı sıra mental yorgunluğun etkili olduğunu belirterek, "Vücut ağrılarım çoğalmıştı. İşlerimi yüzde 100 gerçekleştiremeyeceğimi hissettiğim zaman onu yapmak istemem. Yönetim de bu kararımı biliyor. Sonuçta sezon sonuna kadar kalıp kalan paramı da alabilirdim ama bunu tercih etmedim." ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemde antrenörlük kurslarına katılacağını kaydeden Doğa Kaya, teknik adamlık yapabileceğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER #Göztepe
A Milli Takım kadrosu açıklandı!
Yılmaz Vural'ın güveni tam
Kupadan kulüplere 17 milyon dolar
İşte Eskişehirspor ve Göztepe'ye ayrılan bilet sayısı
Süper Lig'e son bilet!
PFDK ceza yağdırdı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿