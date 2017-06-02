ADANA DEMİRSPOR, ŞAŞ'LA GÖRÜŞÜYOR

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübünün Başkanı Mehmet Gökoğlu, teknik direktörlüğe Hasan Şaş'ı getirmeyi planladıklarını, Cumartesi günü bu konuda görüşme yapacaklarını söyledi.

Geçen hafta düzenlenen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Gökoğlu, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlenen törenle, görevi önceki başkan Sedat Sözlü'den devraldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Gökoğlu, Sözlü'nün başarılı bir yönetim gösterdiğini belirterek, "Geçen sezon penaltılarla Süper Lig'i kaçırdık. Bu sezon da bir şeyler oldu ve kümede zor kaldık. Şuna inanıyorum ki, Sedat Sözlü, bu kulübün bayrağını ileriye taşımıştır." diye konuştu.

Gökoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle toplantılar yapmaya başladıklarını ve gelecek sezonu planladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Teknik direktör konusunu da yönetim kurulumuzla konuştuk. Bir kanıya vardık, yarın Hasan Şaş kardeşimizi Adana'ya davet ettik. Transfer komitesiyle görüşmeye başlayacak. Görüşmemiz olacak ama anlaşırız anlaşamayız belli değil. Başka isimler de var tabi ama anlaşmamız durumunda kararımız Hasan Şaş. Olmazsa bir kaç teknik direktör var, onlarla da görüşürüz. Takımda kalacak ve ayrılacak futbolcularla ilgili de çalışmalarımız sürüyor, şu anda Oğuzhan Berber takımda kaldı."

Önceki başkan Sedat Sözlü de görevi Gökoğlu'na bıraktığını belirterek, "Kendisine hayırlı olsun diyorum. Başkanımız Adana Demirspor'u Spor Toto 2. Lig'den alıp TFF 1. Lig'e çıkarmıştı. Önemli bir başarıydı. Bu kulüpte önemli hizmetleri olmuş Mehmet Gökoğlu ve yönetimine hayırlı olsun. Bizim iki yılda başaramadığımız Gökoğlu başkanımız başaracak ve takımı Süper Lig'e çıkaracaktır." ifadesini kullandı.