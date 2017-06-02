MANİSASPOR'DA KARAFIRTINALAR DÖNEMİ BİTTİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor, sözleşmesi sona eren teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yeni sezonda çalışmayacak.

Manisaspor Kulübü Başkanı Abdullah Mergen, yaptığı yazılı açıklamada, 2017-2018 sezonu çalışmaları kapsamında teknik direktör Sait Karafırtınalar ile bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Görüşmede Karafırtınalar'la anlaşma sağlayamadıklarını bildiren Mergen, "Karşılıklı olarak birbirimize teşekkür ettik. İyi ilişkilerle başladığımız birlikteliği, iyi ilişkilerle sona erdirdik. Sait hocamıza Manisaspor'a verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sait Karafırtınalar ise bu sezon önemli bir mücadeleyi iyi şekilde bitirip, ligde kalmayı başardıklarını kaydetti.

Kendilerine destek olan başta yönetim kurulu ve camiaya teşekkür eden Karafırtınalar, "Sözleşmemiz sona ermişti. Yeni sezon öncesi yaptığımız görüşmede anlaşamadık. Manisaspor'a yeni sezonda başarılar diliyorum. Bize bu süreçte destek olan başta kulüp başkanı Abdullah Mergen, yönetim kurulu, kulüp personeli ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Koray Palaz'ın ardından 7. haftada Manisaspor'un başına geçen Sait Karafırtınalar, özellikle son haftalardaki başarılı sonuçlarıyla Ege temsilcisinin ligde tutunmasını sağlamıştı.