Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrıldı
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FENERBAHÇE'DE 5 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, sözleşmesi sona eren kadın voleybolcular Kim Yeon Koung, Ezgi Dilik, Nootsara Tomkom, Ergül Avcı ve Şeyma Ercan'a teşekkür etti.

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Fenerbahçe Kulübü, sözleşmesi sona eren kadın voleybolcular Kim Yeon Koung, Ezgi Dilik, Nootsara Tomkom, Ergül Avcı ve Şeyma Ercan'a teşekkür etti.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında, "2011 yılından bu yana Fenerbahçemize başarıyla hizmet eden Güney Koreli oyuncumuz Kim Yeon Koung ile sözleşmemiz sona ermiştir. Fenerbahçe formasıyla sayısız kupa ve zaferler kazanan Kim Yeon Koung’a takımımıza yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kadroda düşünülmeyen 4 oyuncu için yapılan açıklamada ise, "Kulübümüz, kadın voleybol takımımızın 2017-2018 sezonu planlaması kapsamında sözleşmesi yenilenmeyen oyuncularımız Ezgi Dilik, Nootsara Tomkom, Ergül Avcı ve Şeyma Ercan’a takımımıza yapmış oldukları katkıdan dolayı teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.

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