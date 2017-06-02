ANTALYASPOR - GAZİANTEPSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Antalyaspor - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto Süper Lig 34. haftasında Antalyaspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Antalya Stadyumu
Antalyaspor: Zeki Yıldırım, Samuel Eto O Fıls, Jean Iı Makoun, Harun Alpsoy, Sakıb Aytaç, Salih Dursun, Ondrej Celustka, Ferhat Kaplan, Boza Jean Armel Drole, Emre Güral, Yusuf Çelik
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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Gaziantepspor: Marcos Garbellotto Sılveıra Pedroso, Abdülkadir Kayalı, Doğanay Kılıç, Orkan Çınar, Sıarheı Kıslıak, Alpay Koçaklı, Anıs Ben Hatıra, Erten Ersu, Thıam Khaly Iyane, Serkan Bakan, Nabıl Ghılas
Teknik Direktör:
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Hakem: Suat Arslanboğa, Serkan Gençerler, Samet Çavuş, Hakan Ceylan
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